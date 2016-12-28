Автор: Юлиана ШУПЛЕЦОВА.

«Круглый стол», посвященный итогам работы Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды за 2016 год, провели для представителей СМИ в областном центре. Обсуждаемые вопросы касались всех направлений деятельности, осуществляемых комитетом, от благоустройства и обращения с отходами до экологической ситуации в регионе. На вопросы отвечают специалисты комитета. В ходе «круглого стола» рассмотрены и другие вопросы, в частности, сохранение биологического разнообразия, развитие экологического туризма, участие комитета в реализации Программы социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевской области и т.д.





– На сегодняшний день в области находится более 11 тысяч субъектов хозяйствования, 140 из которых относятся к высокой группе риска, – отметил заместитель председателя комитета Константин Тепляков. – Все они регулярно контролируются, проводятся мониторинги, по всем выявленным фактам причинения вреда окружающей среде виновные привлекаются к ответственности. Хочу отметить, несмотря на то, что население области зачастую больше «пугает» вид дымящей заводской трубы (стационарные источники выбросов), мобильные источники (автомобили) превышают объем загрязняющих выбросов в 2,5 раза.

– Богата ли Могилевская область особо охраняемыми природными территориями?

– Могилевская область в силу объективных исторических причин относительно «бедна» на особо охраняемые природные территории (ООПТ), – отметили специалисты. – По состоянию на 1 декабря 2016 года их общая площадь в нашем регионе составляет чуть менее 127 тысяч га (или 160 единиц), или всего 4,4% от площади области. В том числе 4 заказника республиканского и 66 местного значения, 14 памятников природы республиканского и 76 местного значения. Для сравнения: в Витебской области общая площадь ООПТ составляет 9,5%, в Гомельской – 7,4%. Работа в данном направлении ведется, в том числе с привлечением специалистов НАН Беларуси. В рамках реализации мероприятий в самое ближайшее время будет объявлен гидрологический заказник местного значения «Долина реки Остер» в Климовичском районе. На базе недавно объявленного республиканского ландшафтного заказника «Свислочско-Березинский» (расположенного на территории Осиповичского, Кличевского и Кировского районов) собираются создать национальный парк. Также республиканский ландшафтный заказник площадью около 15 тыс. га планируется создать в поймах рек Прони и Сожа на территории Славгородского и Краснопольского районов. Сейчас, после проведения натурных полевых исследований специалистами НАН Беларуси, ведется подготовка необходимой документации для утверждения и принятия решения в Совете Министров Республики Беларусь. На базе заказника планируется создать государственное природоохранное учреждение, в задачи которого будет входить не только организация и проведение природоохранных мероприятий, обеспечивающих сохранение в естественном виде природных комплексов и объектов заказника, но и организация экологического туризма и отдыха, что будет своеобразным брендом региона. Центром создаваемого заказника будет существующий памятник природы республиканского значения «Голубая криница». В 4–5 км от криницы планируется создать туристический комплекс с зоной активного туризма, где можно будет отдохнуть и оздоровиться, а также ознакомиться с местными достопримечательностями. Ценность этой территории в ее сохранившейся богатой флоре и фауне. После чернобыльской трагедии эти площади, и так мало заселенные, попали в зону отселения, то есть на протяжении 30 лет данный природный комплекс развивался практически без влияния человека.

– Как осуществляется обращение со вторичными материальными ресурсами в области?

– На сегодняшний день имеется 3722 контейнерных площадки, находящихся на балансе предприятий ЖКХ, 75% из них оборудовано контейнерами для раздельного сбора отходов. В текущем году за счет средств ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Бобруйским спецавтопредприятием и Могилевским САП приобретено 400 евроконтейнеров. В Могилеве и Горках созданы площадки с контейнерами заглубленного типа. Однако данная работа сдерживается высокой стоимостью работ (стоимость 1 площадки 4–5 тысяч рублей) и отсутствием в РБ производителя спецавтотранспорта для их обслуживания.

При реконструкции существующих контейнерных площадок в Бобруйске в 2016 году созданы площадки для сбора крупногабаритных отходов, обустроены такие площадки на дворовых территориях Могилева и в других населенных пунктов. Всего по области оборудовано 100 таких площадок. Лишь в Дрибинском, Кировском и Чаусском районах действует заявительный принцип сбора крупногабаритных отходов.

В Могилевской области в торговых объектах установлены контейнеры для сбора отработанных элементов питания, в которых ежегодно собирается более 2,5 т батареек. Переработка отработанных элементов питания планируется в Минске, где смонтирована первая в Беларуси линия мощностью 100 тонн в год.

– Как осуществляется контроль экологической ситуации в районе площадки №4 СЭЗ «Могилев»?

– За 11 месяцев 2016 года было произведено 15 отборов проб атмосферного воздуха по 14 загрязняющим веществам на границе санитарно-защитной зоны участка. По данным проведенных лабораторных исследований, содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимых значений. По результатам лабораторных исследований атмосферного воздуха, отобранного 29 июня и 1 сентября, в единичных пробах установлено превышение содержания предельно допустимой концентрации формальдегида. Однако необходимо отметить, что, по сведениям Могилев-облгидромета, превышения содержания формальдегида в атмосферном воздухе отмечались в данный период и в целом по городу Могилеву. По результатам лабораторного контроля за соблюдением нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 11 месяцев 2016 года было обследовано 72 основных источника выбросов предприятий «Кроноспан ОСБ», «ВМГ Индустри», «Мебелайн» и «Могилевхимволокно». Результаты измерений ежемесячно размещаются на сайте Могилевского комитета.

По предложению Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды ИООО «Кроноспан ОСБ» внесены дополнения в проектную документацию на возведение предприятия, предусматривающие в составе 2-го пускового комплекса устройство мокрого электростатического фильтра на основном источнике выбросов. В результате проведения данного мероприятия выбросы твердых частиц суммарно к 4-му кварталу 2017 года уменьшатся без малого на 100 тонн в год.

– В этом году рыбаков взбудоражила новость – из Смоленска по Днепру плыла дохлая рыба. Затем периодически возникали странные слухи, что там разлилась нефть. Что же происходило в реальности и стоит ли волноваться за состояние воды в Днепре?

– По информации отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Брянской и Смоленской областям Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, антропогенных факторов (обусловленных различными формами влияния деятельности человека на природу) гибели рыбы в Днепре не установлено. Предположительная причина гибели рыбы: в результате сильных проливных дождей произошел разлив реки Днепр и ее притоков, затоплены поймы, луга с растительностью, которая начала активно гнить, и в результате аномально высокой температуры произошло снижение концентрации растворенного в воде кислорода, что и привело к гибели водных биоресурсов.

– Каким образом комитет природных ресурсов участвует в реализации программы социально-экономического развития юго-восточных регионов Могилевской области?

– Для сохранения биологического разнообразия в рамках проведения мероприятий в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, развития экологического туризма предусматривалось проведение инвентаризации существующих мест обитания диких животных и произрастания дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, а также выявление новых мест обитания и произрастания с подготовкой паспортов и охранных обязательств в Климовичском, Славгородском и Кричевском районе (срок выполнения – 2016–2018 годы, финансирование – из областного бюджета); обустройство природных родников в Костюковичском районе (срок выполнения мероприятия – 2016–2017 годы, объем финансирования – 42 тысячи руб. из областного бюджета); реконструкция экологической тропы «Царство Гусарских лесов» в Климовичском районе (срок выполнения мероприятия – 2015–2016 годы, финансирование – за счет собственных средств); реконструкция зеленого маршрута «Чудотворные родниковые воды» с созданием туристического экологоэтнографического комплекса «Голубая криница» вблизи одноименного памятника природы республиканского значения в Славгородском районе (срок выполнения мероприятия – 2015–2019 годы, финансирование – за счет собственных средств).

– Как обстоят дела с «краснокнижниками» в области?

– Могилевским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды организована системная работа с проведением ежегодных научных исследований по выявлению и передаче под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь. В лесах Могилевщины можно встретить рысь, барсука, европейскую норку, неядовитую змею медянку. Очень редкий гость в наших лесах – медведь. Из редких птиц можно отметить орлана-белохвоста, черного аиста, сизоворонку, зимородка, большую и малую выпь. В наших водоемах встречаются усач обыкновенный, стерлядь, рыбец, хариус, кумжа.

На территории области в полном объеме обеспечивается внедрение Плана действий по сохранению редкого и находящегося под угрозой исчезновения в Республике Беларусь вида – широкопалого рака. Обеспечена и реализация Плана действий по сохранению и рациональному использованию Осиповичской микропопуляции европейского зубра. Численность животных в Осиповичской микропопуляции возросла со 184 особей в 2012 году до 352 особей в текущем. Более того, схемой расселения зубров на 2016–2020 годы в качестве перспективной для вселения европейского зубра определена территория Чериковского района (держателем микропопуляции зубра будет являться государственное лесохозяйственное учреждение «Чериковский лесхоз»).

– И последнее, может ли общественность принимать участие в принятии экологически значимых решений?

– Данное право общественность может реализовать согласно ст. 152 Закона РБ «Об охране окружающей среды». Для этого проводятся общественные обсуждения. Их организаторы обязаны обеспечить свободный доступ к информации и документам, а также направить материалы общественных обсуждений в полном объеме вне зависимости от согласия с ними государственным органам (организациям), ответственным за принятие экологически значимых решений. Информацию о проведении общественных обсуждений можно найти на сайтах исполкомов и комитета.