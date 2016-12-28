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Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич стала членом Международной федерации журналистов

29.12.2016 16:23 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 29 декабря. Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года Светлана Алексиевич стала членом Международной федерации журналистов. Удостоверение этой организации 29 декабря в Минске литератору вручили члены совета Белорусской ассоциации журналистов, сообщает пресс-служба БАЖ.

Алексиевич также вручили диплом почетного члена БАЖ. Это звание совет журналистской организации присвоил писательнице 9 сентября нынешнего года.

Международная федерация журналистов является крупнейшим объединением работников СМИ в мире. Впервые она была организована в 1926 году в Париже. В 1946 году мировой профсоюз открыли в обновленном виде как Международную организацию журналистов. В своем современном виде федерация возникла в 1952 году в Брюсселе, где и сегодня находится ее штаб-квартира.

Международная федерация журналистов насчитывает около 600 тысяч членов в 140 странах мира.
Захар Щербаков, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 29 декабря. Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года Светлана Алексиевич стала членом Международной федерации...

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