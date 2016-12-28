В Минске новогодние деревья продаются непосредственно от лесхозов. Цены на елки и сосны на их торговых точках ниже, чем у частных предпринимателей.

Как сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении, реализация новогодних деревьев в Минске от лесхозов осуществляется на 20 торговых точках:

Центральный район ул. М. Танка, 16 (напротив магазина «Пинскдрев»); ул. Заславская, 12; ул. Долгобродская, 3 (возле магазина «Хозтовары»). Фрунзенский район ул. Брикета, 2; пр. Пушкина, 28; пр. Пушкина, 37. Московский район пр. Любимова, 26; ул. Слободская, 135 (возле магазина «Дружба»). Советский район ул. Сурганова, 63; Логойский тракт, 1. Партизанский район ул. Багратиона, 70; пересечение ул. Столетова и 2-го пер. Багратиона. Ленинский район ул. Плеханова, 42; ул. Маяковского, 129. Октябрьский район ул. Барамзиной (микрорайон Сокол); ул. Серова, 52; пер. Корженевского, 2 (возле ТЦ «Корона»). Первомайский район ул. Калиновского, 55. Заводской район проспект Партизанский, 34/1; ул. Селицкого, 107.

Без НДС цены на новогодние деревья составляют: до 1 м — от 8 до 11 руб., от 1 до 2 м — от 9 до 14 руб. 40 коп., от 2 до 3 м — от 11 руб. 50 коп. до 17 руб.

Реально (с учетом НДС) в Минске новогоднее дерево до 1 м можно купить за 10 руб. 50 коп., от 2 до 3 м — 14 руб. 40 коп., от 2 до 3 м — 16 руб. 50 коп.