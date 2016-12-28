﻿ Где в Минске можно купить недорогие елки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Где в Минске можно купить недорогие елки

29.12.2016 16:17 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Минске новогодние деревья продаются непосредственно от лесхозов. Цены на елки и сосны на их торговых точках ниже, чем у частных предпринимателей.

Как сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении, реализация новогодних деревьев в Минске от лесхозов осуществляется на 20 торговых точках:

Центральный район

ул. М. Танка, 16 (напротив магазина «Пинскдрев»);
 

ул. Заславская, 12;
 

ул. Долгобродская, 3 (возле магазина «Хозтовары»).

 

Фрунзенский район

 

ул. Брикета, 2;
 

пр. Пушкина, 28;
 

пр. Пушкина, 37.

 

Московский район

пр. Любимова, 26;
 

ул. Слободская, 135 (возле магазина «Дружба»).

 

Советский район

ул. Сурганова, 63;
 

Логойский тракт, 1.

 

Партизанский район

ул. Багратиона, 70;
 

пересечение ул. Столетова и 2-го пер. Багратиона.

 

Ленинский район

ул. Плеханова, 42;
 

ул. Маяковского, 129.

 

Октябрьский район

ул. Барамзиной (микрорайон Сокол);
 

ул. Серова, 52;
 

пер. Корженевского, 2 (возле ТЦ «Корона»).

 

Первомайский район

ул. Калиновского, 55.

 

Заводской район

проспект Партизанский, 34/1;
 

ул. Селицкого, 107.

Без НДС цены на новогодние деревья составляют: до 1 м — от 8 до 11 руб., от 1 до 2 м — от 9 до 14 руб. 40 коп., от 2 до 3 м — от 11 руб. 50 коп. до 17 руб.

Реально (с учетом НДС) в Минске новогоднее дерево до 1 м можно купить за 10 руб. 50 коп., от 2 до 3 м — 14 руб. 40 коп., от 2 до 3 м — 16 руб. 50 коп.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске новогоднее дерево до 1 м можно купить за 10 руб. 50 коп., от 2 до 3 м - 14 руб. 40 коп., от 2 до 3 м - 16 руб. 50 коп.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Креативные жители, спортивные прорывы и потеря "Идеала". Самые важные события 2016 года для Бреста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика