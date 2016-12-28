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Где в Минске можно купить недорогие елки
29.12.2016 16:17 — Новости Общества | Tut.by
В Минске новогодние деревья продаются непосредственно от лесхозов. Цены на елки и сосны на их торговых точках ниже, чем у частных предпринимателей.
Как сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении, реализация новогодних деревьев в Минске от лесхозов осуществляется на 20 торговых точках:
Без НДС цены на новогодние деревья составляют: до 1 м — от 8 до 11 руб., от 1 до 2 м — от 9 до 14 руб. 40 коп., от 2 до 3 м — от 11 руб. 50 коп. до 17 руб.
Реально (с учетом НДС) в Минске новогоднее дерево до 1 м можно купить за 10 руб. 50 коп., от 2 до 3 м — 14 руб. 40 коп., от 2 до 3 м — 16 руб. 50 коп.
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В Минске новогоднее дерево до 1 м можно купить за 10 руб. 50 коп., от 2 до 3 м - 14 руб. 40 коп., от 2 до 3 м - 16 руб. 50 коп.
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