До Нового года осталось всего ничего. Самое время подвести итоги и выстроить планы на будущее. Предлагаем вспомнить, каким был 2016-й для жителей города с почти тысячелетней историей, в новостях TUT.BY.

Прорыв года. Западный обход и подготовка к празднованию тысячелетия города



Фото: Оксана Козляковская

Брест официально начал готовиться к празднованию тысячелетия города, которое наступит в 2019 году. Перечень строек впечатляет. Самые главные из них — Западный обход и новый автовокзал . Обе стройки взаимосвязаны. По старым планам, обход предполагалось пустить по улице Смирнова, но в уходящем году мэр города Александр Рогачук предложил соединить путепроводом Зубачева и Поплавского напрямую, а дальше сделать большую развязку над дубровско-речицкими переездами. Так предполагается одним махом решить сразу множество проблем: жители микрорайонов не будут стоять в пробках плюс получат прямой выезд из центра города на трассу. Для этого, собственно, и было решено перенести автовокзал ближе к железнодорожному — новое размещение позволит транспорту напрямую выезжать за пределы города по новым дорогам Западного обхода. Увы, из-за новшеств под снос на Поплавского пойдет полтора десятка домов . Для многих жителей это стало неприятной неожиданностью: кто-то только завершил реконструкцию дома, кто-то не желал съезжать с насиженного места. Однако для этих людей вопрос переселения уже решен.

Чемпионы года. БГК — в плей-офф Лиги чемпионов, ФК «Динамо» выполз из дна



Фото: Геннадий Козловский

Брест — гандбольная столица. Это известно даже в Минске. Но именно уходящий год стал очень важным для нашего Брестского гандбольного клуба имени А.П. Мешкова. Впервые в своей истории команда вышла в плей-офф престижного европейского турнира Лиги чемпионов. Да, в 1/8 финала наши уступили польскому клубу «Виве», который в итоге и стал обладателем титула Лиги, но успешное выступление в минувшем сезоне позволило брестской команде летом попасть в элитную группу, где брестчане держатся на пятом месте, снова позволяющем попасть в 1/8 турнира.

У футбольного клуба дела шли не так хорошо — команда увязла в долгах, игрокам хронически не платили зарплату, и только чудо удерживало брестское «Динамо» в элитном дивизионе страны. Ситуация поменялась, когда клубу нашли солидного спонсора в лице арабского шейха . В команде появилось несколько заметных новичков, во многом благодаря которым команда воспряла духом и задержалась где-то на середине турнирной таблицы. В конце года в команде сменился тренер. А с прессой от имени команды общается «Мисс Беларусь - 2008» Ольга Хиженкова. Так что поводов приходить на футбол в Бресте предостаточно.

Миграция года. Чеченцы на брестском вокзале





В этом году как никогда много чеченцев пытались через брестский вокзал уехать на Запад в поисках лучшей жизни. Однако наши соседи — поляки — не торопились пропускать их на свою территорию, оставляя у себя лишь одну-две семьи из каждого поезда Брест - Тересполь. А семьи большие — почти все многодетные, часто пытались попасть в ЕС беременные женщины. Известно, что одна из них родила ребенка в одном из роддомов области, другая стала матерью буквально в поезде на пути в Европу . Чеченцы уверяют, что могут претендовать на статус беженца в Европе, Польша возражает: в стране, откуда они прибыли, нет войны, поэтому о статусе не может быть и речи. В конце августа около 200 чеченцев разбили палаточный лагерь у погранперехода «Варшавский мост». Но и это не помогло.

Афера года. Застройщик «Зов»

Осенью 2016 года вынесен приговор руководству строительной фирмы «Зов» . Компания действовала продуманно — брала у города землю как будто под экологический поселок. При этом не проводились положенные в данном случае аукционы. А после участки распродавались частным лицам, которые и строили там свои дома — не обязательно экологические. Подобные схемы уже реализовывались в Бресте, и руководители тех фирм тоже понесли наказание. Тогда застройщики брали участки как будто под частное строительство, а на деле строили шести- или восьмиквартирные дома. Дело «Зова» оказалось самым громким в уходящем году.

Новоселье года. Центр «Тонус» и инфекционный корпус областной больницы



Фото: Валерий Король

Время масштабных строек, к сожалению, пока осталось в прошлом. Поэтому когда в городе открываются подобные социальные объекты — это большой праздник. В последние дни лета на «Востоке» распахнул свои двери спальный корпус реабилитационного медицинского центра «Тонус» . Учреждение принимает маленьких пациентов с тяжелыми формами ДЦП практически со всей республики. Но до недавнего времени мамам с детьми из других городов негде было остановиться — им приходилось посуточно снимать ближайшие квартиры. Сейчас для них открыта гостиница, оборудованная под потребности детей в инвалидной коляске. Значимым объектом можно назвать также новый инфекционный корпус Брестской областной больницы . По причине нехватки финансов стройка затянулась на пять лет. Теперь же жители области получили не просто отделение — по сути, это отдельная больница на три крыла, которая может принимать и взрослых, и детей, а значит, разгрузит еще и детскую областную больницу.

Потери года. Брестский ЦУМ и колония Варбурга



Фото: Александр Шульгач, BrestCITY.com

В уходящем году стало понятно, что некогда крупнейший торговый центр города — Брестский ЦУМ больше не будет прежним. Работавший по старинке, он просто не выдержал конкуренции с более современными объектами. У ЦУМа сменился собственник, и сейчас магазин распродает остатки, чтобы закрыться на многомесячный ремонт. Очевидно, что после торжественного открытия мы увидим совсем другую торговую аллею.

Снос последнего дома в колонии Варбургов выглядит не таким уж грандиозным событием. Но на самом деле с этими деревянными домиками ушла целая эпоха. Эти дома помнили счастливых евреев-новоселов до войны, военнопленных — во время войны и тех, кто получил эти усадебки когда-то как подменное жилье, но остался здесь на всю жизнь. Министерство культуры обязало городские власти один дом сохранить. Но на месте сочли это невозможным — больше пяти лет эти деревянные строения стояли пустые, здесь несколько раз был пожар. Теперь мы можем рассчитывать только на восстановление хотя бы одного дома в прежнем виде.

Открытие года. Визовый центр Польши



Фото: Reuters

В 2016 году стало проще получить заветный «шенген». А все потому, что в Бресте, наконец, открылись визовые центры Польши, Литвы, Эстонии и других стран. Но брестчане чаще всего едут именно в Польшу. А визу получить туда раньше было весьма проблематично — ребята, которые дружат с техникой, брали за свои услуги неслыханные гонорары. С появлением визового центра жизнь стала проще — теперь достаточно заплатить всего 15 евро, чтобы через две недели забрать паспорт с заветной наклейкой.

Банкротство года. Первая шоколадная компания





Чернослив в шоколаде, курага в шоколаде и изюм в шоколаде «Идеал» стали символом города — их дарили иностранным гостям, да и сами белорусы любили ими подкрепиться. Несколько лет назад фабрика запустила новую линию конфет, на этот раз с молочной начинкой и орехами. И вдруг — вся продукция «Идеала» исчезает с прилавков магазинов. Покупатель не сразу понял, что к чему. Оказалось, фабрика не работает . Но унывать не стоит — предприятие намеревается выпутаться из долговой петли и в новом году наладить производство. Надеемся, что через год «Идеал» попадет в куда более оптимистичные рейтинги.

Телезвезды года. Fajno Design и аудиодевочка



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Студия брестских дизайнеров Fajno Design вышла в финал «Моего бизнеса» на ОНТ. Это позволило им реализовать давний проект — выпустить в свет теплую лампу-птичку, которая существовала в эскизах около четырех лет. Кроме того, идеи брестчан постоянно попадают в международные каталоги дизайнерских журналов, а это означает, что ребят знают далеко за пределами города и страны. И хотя главный приз проекта ребята не выиграли, мы-то знаем — вы лучшие!

А в декабре на Первом российском канале в проекте «Лучше всех» сердца зрителей покорила удивительная брестчанка, 5-летняя Дария Скоморощенко . В столь нежном возрасте девочка демонстрирует очень взрослые умения — она уже прочитала около 150 книг, из них добрую сотню декламирует наизусть. При этом неважно, проза это или стихотворные строки. После эфира Дарюша стала знаменитой. А съемки в Москве для нее стали отличным приключением.