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МВД сохранит в тайне количество верующих на богослужениях
29.12.2016 16:23 — Новости Общества | БДГ
Милиция больше не будет давать данные по количеству верующих, принявших участие в богослужениях. Таким образом ведомство отреагировало на претензии главы Белорусской католической церкви Тадеуша Кондрусевича по многолетнему занижению цифры участников праздничных месс.
Претензии католической церкви
27 декабря Тадеуш Кондрусевич
Так, по данным главы белорусской католической церкви, в этом году ночные рождественские службы в Минске посетило около 11 тысяч человек, в Гродно — около 13 тысяч, Лиде — около 6 тысяч. Это, подсчитал Кондрусевич, уже 75% от данных МВД. «А сколько было в других городах, например Ошмянах, Волковыске, Браславе, Поставах, Глубоком, Барановичах, Бресте и других?» — спросил католический иерарх.
В общей сложности в рождественских богослужениях в Минске, Гродно и Лиде приняли участие, по данным католической церкви, около 92 тысяч человек. И это, по словам Кондрусевича, «во много крат больше, чем подано на сайте МВД».
МВД обиделось
По данным Министерства внутренних дел, в рождественских богослужениях 24-25 декабря 2016 года на территории Республики Беларусь приняло участие более 113 тысяч человек.
В ведомстве подчеркнули, что для них подсчет участников религиозных мероприятий «имеет значение исключительно с позиции расстановки необходимого количества сил и средств». «Наша главная задача — обеспечение общественной безопасности», —
В ведомстве подчеркнули, что информация из «Сводке» на сайте — неофициальная, требует уточнения, касалась только ночных богослужений.
«В целях предотвращения в будущем некорректных манипуляций с размещаемой на сайте МВД информацией, данные о численности граждан, участвующих в праздновании религиозных событий, будут использоваться исключительно в служебных целях без размещения в открытом доступе», — заявили в МВД.
Ведомство посоветовало отныне верующим самим считать себя и отчиталось, что информация о численности участников богослужений в ночь с 24 на 25 декабря 2016 года судалена.
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Милиция больше не будет давать данные по количеству верующих, принявших участие в богослужениях.
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