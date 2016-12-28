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МВД сохранит в тайне количество верующих на богослужениях

29.12.2016 16:23 — Новости Общества | БДГ  
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Милиция больше не будет давать данные по количеству верующих, принявших участие в богослужениях. Таким образом ведомство отреагировало на претензии главы Белорусской католической церкви Тадеуша Кондрусевича по многолетнему занижению цифры участников праздничных месс.

Претензии католической церкви

27 декабря Тадеуш Кондрусевич заявил, что в последние годы милиция искусственно занижает статистику по количеству белорусских верующих, которые участвуют в рождественских и пасхальных богослужениях. Он направил открытое письмо министру внутренних дел Игоря Шуневича.

Так, по данным главы белорусской католической церкви, в этом году ночные рождественские службы в Минске посетило около 11 тысяч человек, в Гродно — около 13 тысяч, Лиде — около 6 тысяч. Это, подсчитал Кондрусевич, уже 75% от данных МВД. «А сколько было в других городах, например Ошмянах, Волковыске, Браславе, Поставах, Глубоком, Барановичах, Бресте и других?» — спросил католический иерарх.

В общей сложности в рождественских богослужениях в Минске, Гродно и Лиде приняли участие, по данным католической церкви, около 92 тысяч человек. И это, по словам Кондрусевича, «во много крат больше, чем подано на сайте МВД».

МВД обиделось

По данным Министерства внутренних дел, в рождественских богослужениях 24-25 декабря 2016 года на территории Республики Беларусь приняло участие более 113 тысяч человек.

В ведомстве подчеркнули, что для них подсчет участников религиозных мероприятий «имеет значение исключительно с позиции расстановки необходимого количества сил и средств». «Наша главная задача — обеспечение общественной безопасности», — сказано в ответе МВД.

В ведомстве подчеркнули, что информация из «Сводке» на сайте — неофициальная, требует уточнения, касалась только ночных богослужений.

«В целях предотвращения в будущем некорректных манипуляций с размещаемой на сайте МВД информацией, данные о численности граждан, участвующих в праздновании религиозных событий, будут использоваться исключительно в служебных целях без размещения в открытом доступе», — заявили в МВД. 

Ведомство посоветовало отныне верующим самим считать себя и отчиталось, что информация о численности участников богослужений в ночь с 24 на 25 декабря 2016 года судалена.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Милиция больше не будет давать данные по количеству верующих, принявших участие в богослужениях.

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