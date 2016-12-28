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Президент поручил Лаппо исправить то, что нагородили в ГПК

29.12.2016 16:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил новому главе Государственного пограничного комитета генерал-майору Анатолию Лаппо исправить ошибки, которые были сделаны в ГПК в прошлые годы, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Президент поручил Лаппо исправить то, что нагородили в ГПК
© Фото: ГПК
Главным пограничником Беларуси назначен генерал-майор Лаппо

Указ о назначении Лаппо президент подписал 29 декабря: на этом посту генерал-майор сменил Леонида Мальцева, ушедшего в отставку по возрасту двумя днями ранее.

"Из всех кандидатур, которых мне предложили, я принял решение назначить вас на эту должность. Вы все знаете. Для вас тайн в пограничных войсках нет. Все, что нагородили лишнего – хотя и немного, наверное, – надо исправить, если это ошибки", – сказал Лукашенко.

Он также обратил на необходимость оптимизации ведомства и пообещал, что сэкономленные при ней средства ГПК сможет оставить себе.

Лукашенко дал Лаппо напутствие не допускать нарушений госграницы и как следует ее защищать. "Вы должны защитить Отечество на последнем метре нашей земли. Вот ваша главная задача", – заявил он, отметив, что белорусские пограничники должны быть лучше подготовлены, чем армия или спецназ.

Президент также вспомнил о экс-председателе ГПК и его заслугах на разных госдолжностях. "Мы же Мальцева не выгоняем. Он отдал очень много стране. Его надо всегда использовать для дела", – сказал Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко заявил, что в ГПК назрела необходимость оптимизации, и пообещал сэкономленные при ней средства оставить комитету.

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