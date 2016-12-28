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"Завел бензопилу в учебном корпусе". До трагедии в ТЦ "Европа" подросток планировал бойню в вузе

29.12.2016 17:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Главное следственное управление центрального аппарата СК завершило расследование уголовного дела, связанного с нападением в ТЦ «Европа», сообщается на сайте Следственного комитета. Оказалось, за день до трагедии подозреваемый планировал совершить нападение в лекционной аудитории вуза, в которой находились 178 человек.


ТЦ "Европа" после трагедии. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Следствие установило, что обвиняемый во время нападения был пьян. 8 октября 2016 года, около 17.30, он зашел в торговый центр «Новая Европа» с чехлом для музыкального инструмента, заведенной и готовой к применению бензопилой.

Подросток выбирал объекты для нападения среди работников и посетителей торгового центра. Первой он попытался убить женщину, однако та смогла быстро среагировать и убежать. Второй женщине, 1973 года рождения, он нанес два удара бензопилой. После того как бензопила заглохла в результате попадания в цепь одежды потерпевшей, нападавший достал из чехла от гитары топор-кувалду и нанес им женщине удары, от которых она скончалась на месте происшествия.

Затем обвиняемый, продолжая перемещаться по торговому центру, причинил телесные повреждения различной степени тяжести двум женщинам. Потерпевшими по уголовному делу признаны 3 женщины, а также родственники погибшей.

Следствие также установило, что подросток готовился совершить нападение в вузе 7 октября 2016 года. Вероятно, речь идет о МИТСО, в котором учился подозреваемый. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он зашел в учебный корпус и завел бензопилу. Подросток собирался зайти с ней и топором-кувалдой в лекционную аудиторию, в которой в это время проходили занятия у 178 студентов, с целью нападения на них.

«Довести свой умысел до конца несовершеннолетний не смог, так как случайно задел рычаг тормоза бензопилы, в результате чего произошла остановка цепи. Попытки завести бензопилу оказались неудачными, что вынудило его покинуть территорию учебного заведения», — сообщает пресс-служба СК.

Согласно заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы несовершеннолетний в период инкриминируемых ему деяний мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (Приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (Покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (Убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
Ссылка на источник 22
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Главное следственное управление центрального аппарата СК завершило расследование уголовного дела, связанного с нападением в ТЦ "Европа", сообщается на сайте...

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