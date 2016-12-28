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"Завел бензопилу в учебном корпусе". До трагедии в ТЦ "Европа" подросток планировал бойню в вузе
29.12.2016 17:02 — Новости Общества | Tut.by
Главное следственное управление центрального аппарата СК завершило расследование уголовного дела, связанного с
Следствие установило, что обвиняемый во время нападения был пьян. 8 октября 2016 года, около 17.30, он зашел в торговый центр «Новая Европа» с чехлом для музыкального инструмента, заведенной и готовой к применению бензопилой.
Подросток выбирал объекты для нападения среди работников и посетителей торгового центра. Первой он попытался убить женщину, однако та смогла быстро среагировать и убежать. Второй женщине, 1973 года рождения, он нанес два удара бензопилой. После того как бензопила заглохла в результате попадания в цепь одежды потерпевшей, нападавший достал из чехла от гитары топор-кувалду и нанес им женщине удары, от которых
Затем обвиняемый, продолжая перемещаться по торговому центру, причинил телесные повреждения различной степени тяжести
Следствие также установило, что подросток готовился совершить
«Довести свой умысел до конца несовершеннолетний не смог, так как случайно задел рычаг тормоза бензопилы, в результате чего произошла остановка цепи. Попытки завести бензопилу оказались неудачными, что вынудило его покинуть территорию учебного заведения», — сообщает пресс-служба СК.
Согласно заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы несовершеннолетний в период инкриминируемых ему деяний
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (Приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (Покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (Убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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Главное следственное управление центрального аппарата СК завершило расследование уголовного дела, связанного с нападением в ТЦ "Европа", сообщается на сайте...
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