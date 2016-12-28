Главное следственное управление центрального аппарата СК завершило расследование уголовного дела, связанного с нападением в ТЦ «Европа» , сообщается на сайте Следственного комитета. Оказалось, за день до трагедии подозреваемый планировал совершить нападение в лекционной аудитории вуза, в которой находились 178 человек.



ТЦ "Европа" после трагедии. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Следствие установило, что обвиняемый во время нападения был пьян. 8 октября 2016 года, около 17.30, он зашел в торговый центр «Новая Европа» с чехлом для музыкального инструмента, заведенной и готовой к применению бензопилой.

Подросток выбирал объекты для нападения среди работников и посетителей торгового центра. Первой он попытался убить женщину, однако та смогла быстро среагировать и убежать. Второй женщине, 1973 года рождения, он нанес два удара бензопилой. После того как бензопила заглохла в результате попадания в цепь одежды потерпевшей, нападавший достал из чехла от гитары топор-кувалду и нанес им женщине удары, от которых она скончалась на месте происшествия .

Затем обвиняемый, продолжая перемещаться по торговому центру, причинил телесные повреждения различной степени тяжести двум женщинам . Потерпевшими по уголовному делу признаны 3 женщины, а также родственники погибшей.

Следствие также установило, что подросток готовился совершить нападение в вузе 7 октября 2016 года. Вероятно, речь идет о МИТСО, в котором учился подозреваемый. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он зашел в учебный корпус и завел бензопилу. Подросток собирался зайти с ней и топором-кувалдой в лекционную аудиторию, в которой в это время проходили занятия у 178 студентов, с целью нападения на них.

«Довести свой умысел до конца несовершеннолетний не смог, так как случайно задел рычаг тормоза бензопилы, в результате чего произошла остановка цепи. Попытки завести бензопилу оказались неудачными, что вынудило его покинуть территорию учебного заведения», — сообщает пресс-служба СК.

Согласно заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы несовершеннолетний в период инкриминируемых ему деяний мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (Приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (Покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (Убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.