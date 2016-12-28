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Дело об отравлении газом двух работниц в кафе Слуцка: за трагедию ответят директор и проверяющий

29.12.2016 16:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Завершено расследование дела о гибели двух работниц кафе в Слуцке в феврале этого года. Напомним, женщины отравились угарным газом. Установлено, что накануне директор заведения проигнорировал жалобы на неисправную технику. Подробности сообщает Управление Следственного комитета по Минской области.

Напомним, трагедия произошла в одном из кафе Слуцка 5 февраля. Примерно в 15.30 в помещении пищеблока нашли тела двух работниц возрастом 44 и 40 лет. В тот день они готовили блюда по спецзаказу к вечернему мероприятию.

Установлено, что директор заведения, 41-летний житель Слуцка, с 2012 по 2016 год не обеспечил проведения техобслуживания газового водогрейного котла с открытой камерой сгорания, расположенного на кухне кафе. Хотя был за это ответственен. К тому же в 2015 и 2016 не обеспечил проверку систем дымоудаления и вентиляции.


Фото: пресс-служба Следственного комитета

При этом заведомо неисправная техника использовалась дальше. Хотя еще 23 января 40-летняя потерпевшая во время работы на кухне несколько раз теряла сознание, а бригада скорой помощи оказывала ей помощь. Также люди и раньше жаловались руководству кафе на плохое самочувствие из-за неисправной газовой техники, но все жалобы остались без внимания.

«Согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз, смерть женщин наступила от острого отравления угарным газом, на что указывает концентрация карбоксигемоглобина в их крови 71%», — рассказали в Управлении СК по Минской области.

Действия директора кафе квалифицированы следствием по ст. 428 Уголовного кодекса (Служебная халатность). Санкция статьи — вплоть до 5 лет лишения свободы. Расследование завершено, дело передается в прокуратуру.

Кроме того, во время расследования трагедии были установлены основания для возбуждения еще одного дела, по ст. 427 Уголовного кодекса (Служебный подлог). Фигурант — 61-летний техник по наладке и испытаниям лаборатории УП «Слуцкого пожарно-спасательного депо» РГОО «БДПО».

По данным следствия, мужчина обязан был проверять техническое состояние дымовых и вентиляционных каналов. Но в 2013 и 2014 годах при проверках в кафе внес ложные сведения в акты проверок.

 
 
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За неделю до трагедии одна из работниц несколько раз теряла сознание, из-за чего даже вызывали скорую. Люди не раз жаловались руководству на проблемы с техникой - но...

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