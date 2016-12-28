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Верховный суд пояснил приговор Давыдовичу: Суд не вправе выйти за пределы предъявленного обвинения
29.12.2016 17:00 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 29 декабря. Пресс-служба Верховного суда опубликовала на сайте разъяснение по резонансному делу в отношении основателя благотворительной организации "В помощь детям-сиротам", который 28 декабря был приговорен к пяти годам лишения свободы. Учитывая, что по предыдущему приговору по экономической статье Вячеслав Давыдович отсидел почти три года, на свободу он выйдет примерно через год и восемь месяцев.
Дело слушалось в Минском городском суде в закрытом режиме, так как речь шла о половых преступлениях.
Изначально фигуранту предъявили обвинение по пяти статьям Уголовного кодекса: насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, в отношении заведомо малолетних (чч. 2 и 3 ст. 167; наказание — до 15 лет лишения свободы), половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ст. 168; до 4 лет лишения свободы), незаконная предпринимательская деятельность (ч. 2 ст. 233; до 5 лет лишения свободы), злоупотребление властью или служебными полномочиями (ч. 2 ст. 424; до 6 лет лишения свободы), служебный подлог (ч. 2 ст. 427; до 3 лет лишения свободы).
Однако в ходе судебного разбирательства гособвинитель Сергей Кротов предъявил новое обвинение Давыдовичу в совершении преступлений, предусмотренных только ст. 168, ч. 2 ст. 233 УК. В суде также не нашло подтверждения обвинение в должностных преступлениях (ст. 424, 427).
В итоге Вячеслава Давыдовича признали виновным в том, что у него были сексуальные отношения с несовершеннолетними (но без насилия с его стороны, то есть все потерпевшие были согласны на интим), а также в незаконной предпринимательской деятельности. По данным статьям суд назначил максимально возможное, согласно закону, наказание.
"Суд не вправе выйти за пределы предъявленного обвинения, не может изменить квалификацию преступления и применить статью УК, предусматривающую более строгое наказание, — отмечено в разъяснении пресс-службы ВС. — Нельзя применить статью с более суровым видом наказания, с большей минимальной или максимальной санкцией, а также предусматривающую дополнительное наказание или связанную с более строгим режимом отбывания наказания".
Сразу после оглашения приговора журналисты задавали вопрос гособвинителю, почему не нашли подтверждения обвинения по ст. 167. Все-таки разница в максимальных сроках (15 лет лишения свободы и 4 года лишения свободы) существенная. Однако прокурор внятных пояснений не дал, сославшись на то, что судебное разбирательство проходило в закрытом режиме.
"Но это не значит, что на стадии предварительного следствия сработали плохо", — заявил Кротов.
Адвокат Давыдовича Екатерина Шакун заявила, что по ст. 168 УК в деле около 10 эпизодов. "О тысячах жертв речь не идет", — отметила защитник.
По ее словам, обвиняемый не признал вину ни по одному предъявленному составу. У него есть право обжаловать приговор в Верховном суде.
Адарья Гуштын, БелаПАН.
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Минск, 29 декабря. Пресс-служба Верховного суда опубликовала на сайте разъяснение по резонансному делу в отношении основателя благотворительной организации "В...
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