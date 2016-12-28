



— Все началось с того момента, когда я впервые столкнулась с циничным отношением детей к природе, — эмоционально начинает свою историю Екатерина Малолова. — Меня напугало, что в повседневной жизни они настолько погрузились в свои гаджеты, что перестали обращать внимание на весь окружающий мир.

Учительницу биологии поразило, что ребята элементарно не знали, зачем кормить птиц зимой и почему надо делать «искусственные домики» для маленьких пернатых.

Екатерина убеждена, что все дело в недостаточном экологическом воспитании подрастающего поколения

Именно тогда в Чаусах появился проект «Объединяясь вокруг природы» общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны». Инициативная учительница биологии тут же подключилась к проекту и стала его региональным координатором. Все началось в феврале 2016 года.

По словам Екатерины Малоловой, до этого работа активистов в городе была скорее формальной.

— Когда я начала делать что-то не «для галочки», большинство людей смотрели на меня круглыми глазами, мол, кому нужны твои птички, — вспоминает Екатерина.

Оказалось, понимания того, что все в природе взаимосвязано, не было и у большинства взрослых.

— Мне повезло, что я попала в Минск на конференцию «Аховы птушак Бацькаўшчыны», где встретила единомышленников из других районов и городов, — говорит Екатерина. — Я убедилась: все то, чем я занимаюсь, важно и нужно. И что я не какая-то городская сумасшедшая.

Так, во многом благодаря простой учительнице биологии в Чаусском районе появились сразу девять «крылатых дозоров» — образовательных школьных клубов, в которых природоохранной деятельностью занимаются более 55 учащихся.





9 июня в Чаусах прошел первый фестиваль региональной сети крылатых дозоров. В нем поучаствовало около 70 человек — дети со всего района, родители, учителя.

— Мероприятие такого масштаба проходило в городе впервые, — рассказывает Екатерина. — Самое главное, что я почувствовала в этот момент, что уже не одна и меня понимают.

Тогда старшие ребята из школы искусств раскрашивали лица маленьким участникам феста, взрослые и дети изготавливали открытки и фликеры в форме птиц. Сейчас у «крылатых дозоров» мероприятия расписаны на каждый месяц. Сухой теории минимум, все познается на практике.

Интересно, что еще совсем недавно малоактивный район стал настолько неравнодушным. В конкурсе на лучшую кормушку, который проходил в средней школе № 2 и длился всего неделю, приняли участие 55 человек. Просто конкурсом все не закончилось — кормушки развесили по всему району во дворах жилых домов, школ и детских садов.

Сейчас люди знают, как реагировать и куда можно обратиться за помощью, если дело касается птиц. Так общими усилиями спасли аистят, которые гнездились на упавшем дереве, чернозобую гагару, которая занесена в Красную книгу. С особым чувством Екатерина вспоминает, как дети нашли голубя с подбитым крылом и целый месяц его выхаживали в кабинете биологии — по очереди кормили по выходным и следили, чтобы крыло восстановилось. А ведь это те же самые дети, которые раньше, кроме своих планшетов и смартфонов, ничем не интересовались.





— А еще дети и на взрослых влияют, — убеждена учительница. — Причем порой до родителей гораздо проще достучаться именно через юных посредников, чем напрямую.

Всего за несколько месяцев на свою сторону удалось перетянуть и местных чиновников. Уже к апрельской уборке территории «Зробім» местным активистам предоставили бесплатный автобус с водителем, который довез их до места акции — старого почтового тракта, популярного места отдыха в пригороде Чаусов.

— Мы ведь не только птицами занимаемся, — рассказывает Екатерина. — Пошли смотреть птиц — почистили криницу, стали убирать территорию — узнали про голубых лягушек и важность муравейников.





Проект «Объединяясь вокруг природы» заканчивается в феврале 2017 года, однако активизм, по мнению учительницы, будет только расти. Как раз в феврале в Чаусах откроется региональное отделение «Аховы птушак Бацькаўшчыны», что позволит местной инициативной группе в более высоком статусе сотрудничать с властями и другими партнерами из общественного сектора.

Выбрана и будущая председатель правления — Екатерина Малолова. Сейчас она находится в декретном отпуске, но в ее ответственном подходе к делу и способности влиять на ситуацию никто не сомневается.

— Для меня это не работа, а образ жизни, — признается Екатерина. — И я регулярно созваниваюсь со своими друзьями-активистами и не пускаю все на самотек, чтобы не утратить все то, что было сделано.