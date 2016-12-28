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Напавшему на людей в ТЦ "Новая Европа" в Минске предъявлено обвинение по четырем составам преступлений
29.12.2016 17:28 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 29 декабря. В центральном аппарате Следственного комитета Беларуси окончено расследование уголовного дела о нападении бывшего студента МИТСО на людей в минском торговом центре "Новая Европа".
Как сообщил БелаПАН начальник отдела информации и связей с общественностью СК Сергей Кабакович, действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 УК (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 УК (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство).
По данным следствия, 8 октября 2016 года около 17.30 парень, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в торговый центр "Новая Европа" с чехлом для музыкального инструмента, заведенной и готовой к применению бензопилой. Подросток выбирал объекты для нападения среди работников и посетителей торгового центра. Первой он попытался убить женщину, однако та смогла быстро среагировать и убежать. Второй женщине 1973 года рождения нанес два удара бензопилой. После того как бензопила заглохла в результате попадания в цепь одежды потерпевшей, нападавший достал из чехла от гитары топор-кувалду и нанес им женщине удары, от которых она скончалась на месте происшествия.
Затем обвиняемый, продолжая перемещаться по торговому центру, причинил телесные повреждения различной степени тяжести двум женщинам, которым впоследствии была оказана квалифицированная медицинская помощь. Потерпевшими по уголовному делу признаны три женщины, а также родственники погибшей.
Спустя непродолжительное время он был задержан работниками и посетителями торгового центра, а также прибывшими сотрудниками милиции.
В ходе следствия также установлен факт приготовления обвиняемым убийства двух и более лиц 7 октября 2016 года в одном из столичных вузов. Несовершеннолетний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в учебный корпус и завел бензопилу. Далее он собирался зайти с ней и топором-кувалдой в лекционную аудиторию, в которой в это время занимались 178 студентов, с целью нападения на них. Довести свой умысел до конца несовершеннолетний не смог, так как случайно задел рычаг тормоза бензопилы, в результате чего произошла остановка цепи. Попытки завести бензопилу оказались неудачными, что вынудило его покинуть территорию вуза.
В ходе следствия допрошено порядка 200 свидетелей, проведены десятки экспертных исследований. Исследована личность обвиняемого. Допрошены его одноклассники, учителя, одногруппники, преподаватели и другие лица.
Согласно заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы несовершеннолетний в период инкриминируемых ему деяний мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.
Мера пресечения в отношении обвиняемого остается прежней — заключение под стражу.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
Как сообщалось ранее, парень хотел быть убитым при задержании. Его целью было убийство как можно большего числа людей. Два года назад нападавший проходил лечение в психиатрическом диспансере. Ранее судим не был. Из обеспеченной семьи, но отец с матерью не проживают вместе и, по сути, воспитанием ребенка не занимались. Отец живет отдельно от сына в Минске, мать и сестра — за границей.
Свою вину в преступлении в "Новой Европе" 17-летний Владислав Казакевич признал. Мотивом, по его словам, стало разочарование в самом себе, отвращение к человечеству, депрессивное настроение.
В интервью программе "Главный эфир" телеканала "Беларусь 1" 16 октября отец Владислава сказал, что у сына были комплексы из-за внешности и появившихся прыщей. Минувшим летом парню было назначено новое лекарство, которое и могло повлиять на его психическое состояние.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Напавшему на людей в ТЦ "Новая Европа" в Минске предъявлено обвинение по четырем составам преступлений
Минск, 29 декабря. В центральном аппарате Следственного комитета Беларуси окончено расследование уголовного дела о нападении бывшего студента МИТСО на людей в...
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