МИНСК, 29 дек — Sputnik. Инвестиции в размере порядка 40 миллионов долларов будут привлечены для строительства нового комплекса на месте музея истории Великой Отечественной войны в центре Минска, сообщил исполняющий обязанности директора "Белинте-Роба" Зоран Маркович.



© Sputnik / Виктор Толочко Указ: на месте музея ВОВ на Октябрьской площади появится бизнес-центр

Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне одобрил планы сербской компании по застройке пустующего места на центральной площади столицы. Как рассказал руководитель "Белинте-Роба", на реализацию масштабного проекта в 2017-2020 годах планируется направить около 40 миллионов долларов.

"Комплекс гармонично впишется в исторически сложившуюся застройку, в частности будет сочетаться с архитектурой Дворца культуры профсоюзов. Вместе с тем соседнее здание "Велком" заставляет учитывать современные тенденции. Принимая во внимание необходимость примирения разных направлений, мы отдали предпочтение стилю на грани классики и модерна, сделали шаг в сторону умеренной эклектики. В настоящее время готовится эскизный проект, зайти на площадку рассчитываем в 2017 году", — отметил Маркович в интервью агентству БелТА .

Центр будет состоять из офисных и торговых помещениях, ресторана с обзорной террасой, подземного паркинга и внутридворовой территории. "Ожидается, что здесь разместятся штаб-квартиры крупных компаний, в торговых точках будут представлены эксклюзивные часы, ювелирные изделия, модная одежда и аксессуары", — добавило агентство.

Строить комплекс будут только белорусские компании. К слову, "Белинте-Роба" входит в группу компаний "Дана Холдингс", которая занималась строительством жилья и торговых центров в Минске, в том числе и неоднозначного проекта "Маяк Минска" у здания Национальной библиотеки Беларуси.