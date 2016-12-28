Двое жителей Гродненщины, 21-летняя девушка и ее 27-летний сожитель, осуждены за сутенерство на 5 и 6 лет заключения соответственно. Обвиняемые до последнего настаивали: они просто помогали знакомым подзаработать. Подробности сообщает региональное издание «Перспектива» со ссылкой на старшего помощника прокурора Гродненского района Алексея Готовчица.

Мысль о преступном бизнесе паре пришла спонтанно: якобы один знакомый попросил найти ему девушку для любовных утех. Жительница Гродно, долго не думая, предложила своей подруге заработать. И договорились разделить деньги от клиента поровну.

Позже предприимчивые гродненцы начали брать другие заказы. Следующая заявка была на двух девушек, но фигурантов задержала милиция.

В суде обвиняемые свою вину отрицали, утверждая, что не думали о сутенерстве: якобы девушки сами хотели заработать, а они им только помогали.

Судом Гродненского района пара признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 171 и 171−1 Уголовного кодекса (Использование занятия проституцией или создание условий для занятия проституцией; вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к продолжению занятия проституцией).

Мужчина приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима и конфискации имущества. Девушка получила 5 лет лишения свободы в колонии общего режима и с конфискацией имущества.

Обоим также назначен штраф — 110 и 70 базовых величин соответственно.