Индивидуальный предприниматель из Гродно выманила в долг у коллег и знакомых около 6 млн долларов, сообщили в прокуратуре Гродно.

В суде Ленинского района областного центра 28 декабря оглашен приговор по обвинению жительницы Гродно, которая мошенническим путем завладела денежными средствами граждан. Имея бизнес по розничной продаже товаров на одном из рынков города, в период с 2011 по 2015 год она уговаривала знакомых и коллег по рынку дать ей в долг максимально возможные суммы денег на закупку товара, оплату таможенных платежей, развитие дела. Некоторым после реализации товара и возвращения долга она обещала еще и дивиденды.

В общей сложности женщина заняла около Br90 млрд (неденомированных, т.е. порядка $ 6 млн на начало 2015 года). Потерпевшими оказались 10 человек, которые, убедившись, что деньги им не возвращают, начали обращаться в милицию.

Кроме того, постоянно располагая крупной суммой денег, на протяжении 2014 года женщина использовала эту возможность, чтобы заработать на валютно-обменных операциях, получив доход в особо крупном размере.

Летом 2015 года было возбуждено уголовное дело. Действия обвиняемой были квалифицированы по ч.4 ст. 209 (завладение имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное в особо крупном размере) УК РБ. Кроме того, она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 233 (предпринимательская деятельность, осуществляемая без государственной регистрации в установленном законодательными актами порядке (незаконная предпринимательская деятельность), сопряженная с получением дохода в особо крупном размере) УК РБ.

«Приговором суда Ленинского района Гродно женщина признана виновной в совершении преступлений. Ей назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с конфискацией всего имущества и отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 5 лет в качестве дополнительного наказания», — сообщили в прокуратуре.

Иски потерпевших о взыскании с обвиняемой суммы долга удовлетворены в полном объеме. В счет исков пойдет имущество женщины общей стоимостью около Br2,8 млрд (неденоминированных), на которое наложен арест. Кроме того, удовлетворено исковое заявление прокурора о взыскании с обвиняемой дохода на сумму порядка Br1,2 млрд, полученного от незаконной предпринимательской деятельности.