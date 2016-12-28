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Дрифт на площади Победы: обвиняемый прошел психиатрическую экспертизу

29.12.2016 19:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек — Sputnik. Минчанин, дрифтовавший у Вечного огня на площади Победы в Минске, прошел психиатрическую экспертизу и признан вменяемым, сообщили Sputnik в Следственном комитете Беларуси.

Дрифт на площади Победы: обвиняемый прошел психиатрическую экспертизу
УГАИ УВД Мингорисполкома
Дрифт на площади Победы: кадры видеонаблюдения

Инцидент произошел в конце ноября: ночью 27-летний житель столицы въехал на территорию у монумента Победы и специально  в управляемом заносе проехал на машине три круга по площади. Нарушителя заметили сотрудники милиции, однако, чтобы избежать наказания, "гонщик" попытался скрыться. В отношении него было составлено шесть административных протоколов, общая сумма штрафа составила 630 рублей. Кроме того, минчанин был лишен права управления транспортным средством на срок 18 месяцев.

"Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, в период инкриминируемых деяний мужчина мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими", — говорится в сообщении СК.

Следователи добавили, что мужчине предъявлено обвинение по двум статьям УК: по ч.1 ст.339 (хулиганство) и ч.2 ст.346 (надругательство над историко-культурными ценностями).

В настоящее время обвиняемый знакомится с материалами уголовного дела.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина, знал об исторической значимости и культурной ценности памятника, однако позволил себе недопустимое поведение - теперь он обвиняется по двум статьям УК.

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