МИНСК, 29 дек — Sputnik. Минчанин, дрифтовавший у Вечного огня на площади Победы в Минске, прошел психиатрическую экспертизу и признан вменяемым, сообщили Sputnik в Следственном комитете Беларуси.



УГАИ УВД Мингорисполкома Дрифт на площади Победы: кадры видеонаблюдения

Инцидент произошел в конце ноября: ночью 27-летний житель столицы въехал на территорию у монумента Победы и специально в управляемом заносе проехал на машине три круга по площади . Нарушителя заметили сотрудники милиции, однако, чтобы избежать наказания, "гонщик" попытался скрыться. В отношении него было составлено шесть административных протоколов, общая сумма штрафа составила 630 рублей . Кроме того, минчанин был лишен права управления транспортным средством на срок 18 месяцев.

"Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, в период инкриминируемых деяний мужчина мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими", — говорится в сообщении СК.

Следователи добавили, что мужчине предъявлено обвинение по двум статьям УК : по ч.1 ст.339 (хулиганство) и ч.2 ст.346 (надругательство над историко-культурными ценностями).

В настоящее время обвиняемый знакомится с материалами уголовного дела.