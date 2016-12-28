|
Дрифт на площади Победы: обвиняемый прошел психиатрическую экспертизу
29.12.2016 19:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек — Sputnik. Минчанин, дрифтовавший у Вечного огня на площади Победы в Минске, прошел психиатрическую экспертизу и признан вменяемым, сообщили Sputnik в Следственном комитете Беларуси.
УГАИ УВД Мингорисполкома
Инцидент произошел в конце ноября:
"Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, в период инкриминируемых деяний мужчина мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими", — говорится в сообщении СК.
Следователи добавили, что
В настоящее время обвиняемый знакомится с материалами уголовного дела.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина, знал об исторической значимости и культурной ценности памятника, однако позволил себе недопустимое поведение - теперь он обвиняется по двум статьям УК.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии