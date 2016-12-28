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Лукашенко: Защищать границу Беларуси нужно «как следует»

29.12.2016 18:02 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил председателем Государственного пограничного комитета Анатолия Лаппо, сообщает БЕЛТА.

«Из всех кандидатур, которых мне предложили, я принял решение назначить вас на эту должность. Вы все знаете. Для вас тайн в пограничных войсках нет. Все, что нагородили лишнего (хотя и немного, наверное), надо исправить, если это ошибки. Поэтому вы посмотрите, исходя из своего пограничного опыта. Вы были начальником заставы - знаете жизнь пограничника и оттуда. Наверное, и по границе ходили старшим наряда или в наряде», - сказал Лукашенко.

Президент страны призвал нового руководителя комитета к надлежащему исполнению долга. «Вы вооруженные люди, вы должны защищать ее как следует. Вы должны защитить на последнем метре нашей земли Отечество. Вот ваша главная задача. И соответственно подбирайте для этого пограничников», - сказал глава государства.

Анатолий Лаппородился 24 мая 1963 года в Могилевской области. В 1986 году окончил Голицынское Высшее пограничное военно-политическое училище КГБ СССР имени К.Е.Ворошилова, в 2001 году - Академию федеральной пограничной службы Российской Федерации. С 1981 по 1992 год проходил службу в Краснознаменном Закавказском пограничном округе КГБ СССР на различных должностях: от рядового срочной службы, заместителя начальника пограничной заставы, начальника пограничной заставы до заместителя коменданта - начальника штаба погранкомендатуры. С 2014 года был заместителем председателя Государственного пограничного комитета.

 
 
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Президент Беларуси назначил председателем Государственного пограничного комитета Анатолия Лаппо.

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