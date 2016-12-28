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БЖД: тарифы на международные перевозки пассажиров в 2017 году сохранены на уровне 2016-го

29.12.2016 20:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Тарифы на перевозки пассажиров в 2017 году в международном сообщении сохранены на уровне 2016 года по всем направлениям. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель начальника пассажирской службы БЖД Андрей Кашко.

«Со всеми железнодорожными администрациями мы сохранили тарифы на 2017 год на уровне 2016-го. Расширили немного полигон применения различного рода маркетинговых инструментов. Будем дальше работать над снижением тарифной нагрузки», — сказал Андрей Кашко.

Перевозчики, по его словам, постоянно ведут переговоры по международному тарифному регулированию в части снижения тарифной нагрузки, расширения маркетинговых инструментов. «Думаю, что в следующем году нас ждут интересные идеи и какие-то решения», — считает первый замначальника пассажирской службы БЖД. При этом он не исключил, что различного рода маркетинговые инициативы будут внедряться и на внутренних перевозках, однако этот вопрос требует обсуждения.

 
 
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Перевозчики постоянно ведут переговоры по международному тарифному регулированию в части снижения тарифной нагрузки, расширения маркетинговых инструментов

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