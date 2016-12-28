﻿ «Люди не должны быть бедными»: Лукашенко призвал повышать зарплаты. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

«Люди не должны быть бедными»: Лукашенко призвал повышать зарплаты

29.12.2016 20:47 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Граждане Беларуси должны больше зарабатывать, заявил президент республики Александр Лукашенко при назначении нового вице-премьера Василия Жарко, который будет курировать образование, здравоохранение и спорт.

Глава государства заявил, что средняя зарплата должна вырасти.

«Вы знаете, что нам надо и $500 в будущем году. Вот тут вы должны показать прыть <…> Согласитесь, люди не должны у нас совсем бедными быть. Не должны. Зарплата у нас, в связи с этими перипетиями экономическими, невысокая у людей. Ее надо поднимать, чего бы нам ни стоило», - сказал Лукашенко.

Глава государства выразил надежду, что Жарко сможет «сплотить и организовать людей на решение этих и других задач в развитии социальной сферы».

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси назначил нового вице-премьера и попросил его любыми силами поднять уровень зарплат.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
БЖД: тарифы на международные перевозки пассажиров в 2017 году сохранены на уровне 2016-го
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика