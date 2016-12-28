Граждане Беларуси должны больше зарабатывать, заявил президент республики Александр Лукашенко при назначении нового вице-премьера Василия Жарко, который будет курировать образование, здравоохранение и спорт.

Глава государства заявил, что средняя зарплата должна вырасти.

«Вы знаете, что нам надо и $500 в будущем году. Вот тут вы должны показать прыть <…> Согласитесь, люди не должны у нас совсем бедными быть. Не должны. Зарплата у нас, в связи с этими перипетиями экономическими, невысокая у людей. Ее надо поднимать, чего бы нам ни стоило», - сказал Лукашенко.

Глава государства выразил надежду, что Жарко сможет «сплотить и организовать людей на решение этих и других задач в развитии социальной сферы».