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«Люди не должны быть бедными»: Лукашенко призвал повышать зарплаты
29.12.2016 20:47 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Граждане Беларуси должны больше зарабатывать, заявил президент республики
Глава государства заявил, что средняя зарплата должна вырасти.
«Вы знаете, что нам надо и $500 в будущем году. Вот тут вы должны показать прыть <…> Согласитесь, люди не должны у нас совсем бедными быть. Не должны. Зарплата у нас, в связи с этими перипетиями экономическими, невысокая у людей. Ее надо поднимать, чего бы нам ни стоило», - сказал Лукашенко.
Глава государства выразил надежду, что Жарко сможет «сплотить и организовать людей на решение этих и других задач в развитии социальной сферы».
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