МИД Литвы потребовало срочно предоставить полную информацию о происшествии с новым корпусом реактора для Белорусской атомной электростанции.

Литва очень обеспокоена

Министерство иностранных дел Литвы вручило сегодня ноту протеста белорусскому послу Александру Королю. В частности, в документе литовская сторона выразила «огромную озабоченность в связи с повторением инцидентов на АЭС», о которых становится известно не из официальных источников, а из СМИ.

От белорусской стороны теперь ждут тщательного расследования инцидента и информации для Литвы, соседних государств и МАГАТЭ о результатах расследования.

Внешнеполитическое ведомство Литвы еще раз потребовало от Беларуси срочно провести SEED-миссию МАГАТЭ по оценке выбора площадки строительства.

Данный инцидент, по сведениям МИД Литвы, уже шестой известный Литве на Островецкой АЭС, сообщает Delfi .

Реактор готов к монтажу

Какой-либо реакции от официального Минска пока не поступало. Министр энергетики Владимир Потупчик сегодня разве что сообщил, что Белорусская АЭС направит отчет по стресс-тестам в Госатомнадзор в первом квартале 2017 года.

В настоящее время АО «Инжиниринговая компания АСЭ» представило отчет по стресс-тестам, специалисты государственного предприятия "Белорусская АЭС" проводят его анализ на соответствие техническому заданию, передает БелТА .

Отвечая на вопрос о готовности к монтажу прибывшего на станцию корпуса реактора, министр сказал: «В настоящее время имеется полная строительная готовность, после доставки корпуса реактора на площадку строительства и урегулирования процедурных вопросов начнется монтаж корпуса реактора первого энергоблока».

Что произошло?

Доставка корпуса не обошлась без внешатных ситуаций : «в ночь с 25 декабря на 26 декабря при маневровых работах на одной из станций Белорусской железной дороги произошло касание защитного кожуха с опорой контактной сети».

По данным администрации БелАЭС, 26 декабря во время маневрирования на станции Славное произошло «незначительное касание защитного металлического транспортного кожуха перевозимого сверхнегабаритного груза об опору контактной сети». При этом повреждений на самом корпусе реактора не выявили.

Корпус реактора сегодня был доставлен на Белорусскую АЭС . После внешнатной ситуации его обещают проверить. Информации о том, что эта процедура была проведена, пока нет.

Это не первый подобный инцидент во время строительства АЭС в Беларуси: первый корпус реактора при пробной тренировочной установке сорвался и упал. Он был заменен по требованию Беларуси.