Вчера в Республиканском Дворце культуры ветеранов поздравили с наступающим Новым годом участников боевых действий в августе — сентябре 1945 года, освобождавших территорию Китайской Народной Республики от японских захватчиков. Организаторами мероприятия выступили Республиканский совет Белорусского общественного объединения ветеранов и Посольство Китайской Народной Республики в Республике Беларусь.



В зале Республиканского Дворца культуры ветеранов собрались те, кто своим трудом и ратной службой с оружием в руках не только отстоял свободу и независимость нашей Родины, но и помог китайскому народу в борьбе с японскими агрессорами на завершающем этапе Второй мировой войны. Война для этих людей началась или продолжилась на Дальнем Востоке после победы над гитлеровской Германией. Седовласые мужчины с орденами и медалями на пиджаках и мундирах выглядели молодцевато и держались бодро.

Первым выступил председатель Республиканского совета Белорусского общественного объединения (РС БОО) ветеранов генерал-майор запаса Иван Гордейчик. Он отметил, что отзывчивые сотрудники посольства периодически помогают детям в интернатах и детских домах, и выразил дипломатам благодарность за активное участие и в жизни наших ветеранов.

Потом с приветственной речью к ветеранам обратился представитель Посольства Китайской Народной Республики в Республике Беларусь. От лица Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в Республике Беларусь господина Цуй Цимина господин Ло Чжаньхой передал участникам боевых действий на территории Китая поздравления с наступающими праздниками.

— Во время Второй мировой войны вы прошли и выдержали многое, вы защищали не только Советский Союз, но и плечом к плечу с нашими солдатами сражались с японцами, — подчеркнул в своем выступлении сотрудник диппредставительства. — Ваш подвиг сейчас в нашем сердце, и китайский народ всегда помнит об этом. Спасибо вам большое!



Среди тех, кто находился в зале, — подполковник в отставке Иван Седов. Восемнадцатилетним юношей Иван Васильевич был призван в армейский строй и в мае 1945 года оказался по долгу службы в Дальневосточном военном округе на границе. На его груди блестит золотая медаль Мира: ее в прошлом году вручил участнику боевых действий в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны председатель Китайской Народной Республики господин Си Цзиньпин.

— Очень приятно, что те события помнят. Это хороший повод вспомнить былое, пообщаться. И хотя в Беларуси нет тех, с кем я служил в 1945 году, я уже успел сдружиться с многими ветеранами, — отметил в беседе участник войны.

Благодаря председателю РС БОО генерал-майору запаса Ивану Гордейчику и его заместителю по международным связям полковнику медицинской службы запаса Владимиру Каменкову такие встречи планируется проводить регулярно.

Александр Сафин, фото Дениса Малышица