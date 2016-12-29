На днях на полигоне Осиповичский с личным составом нового пополнения 51‑й гвардейской артиллерийской бригады прошло комплексное контрольное занятие под руководством заместителя командира этой воинской части гвардии подполковника Сергея Александрова. Данное мероприятие стало завершающим этапом общевойсковой подготовки с новоиспеченными солдатами.



Гвардии подполковник Александров отметил, что в ходе выполнения упражнения контрольных стрельб из АК‑74 и метания учебно-имитационной ручной гранаты военнослужащие успешно закрепили свои огневые навыки.

— Данное комплексное контрольное занятие мы провели с целью проверки и совершенствования у личного состава нового пополнения основных навыков и умений, которые необходимы при ведении общевойскового боя, — пояснил Сергей Анатольевич.

На рубеже открытия огня, на котором военнослужащие совершенствовали навыки стрельбы из автомата, их действиями руководил гвардии старший лейтенант Дмитрий Скребец.

— Военнослужащие выполнили стрельбу из АК‑74 по движущимся и появляющимся мишеням: ростовым фигурам и пулеметным расчетам. Хочу отметить, что стреляли они уже третий раз за время своей службы. Многие солдаты получили хорошие оценки, — рассказал офицер.

А вот метание учебной гранаты на точность гвардейцы выполнили впервые. Как рассказал руководитель на этом учебном месте гвардии лейтенант Владислав Маныгин, практически все военнослужащие удачно справились с этой задачей, стремясь добиться максимального результата.

Всего в тот день на практике оттачивали свое мастерство во владении штатным оружием более ста новоиспеченных гвардейцев.

— Впереди у наших артиллеристов еще множество мероприятий боевой подготовки с полевыми выходами, боевыми стрельбами. И в ходе этого комплексного контрольного занятия они доказали, что готовы к новым ратным испытаниям, — подытожил гвардии подполковник Сергей Александров.

Капитан Александр Кибик, «Ваяр», фото автора