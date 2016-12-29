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Подарили праздник детям

29.12.2016 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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На днях военнослужащие в/ч 30151 посетили государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 города Фаниполя» и поздравили детей с наступающим Новым годом. Под занавес уходящего года зенитчики организовали для учащихся праздник с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями и подарили детям сладкие подарки. Естественно, после того как школьники рассказали стихи и спели песни волшебнику с бородой.

Праздник был организован собственными силами воинской части, в состав инициативной группы входил заместитель командира одного из дивизионов по идеологической работе майор Александр Сираев, начальник клуба части Юлия Соболь, старший помощник начальника отделения идеологической работы лейтенант Артём Басалыга, а также военнослужащие срочной службы, игравшие роли сказочных героев. Некоторые из артистов в погонах в рамках акции «Наши дети» уже сегодня в составе группы офицеров командования ВВС и войск ПВО отправятся в Ждановичский детский дом.

— Посещение этой школы стало доброй традицией для воинской части, ведь здесь учатся дети наших военнослужащих, — рассказал заместитель командира воинской части по идеологической работе — начальник отделения идеологической работы подполковник Вячеслав Оковицкий. — На этом празднике побывало более полусотни детей (средний возраст — 7–8 лет) и их родителей.

Вячеслав Владимирович подчеркнул также, что сотрудничество с этой школой не ограничивается праздниками — воинская часть расположена недалеко от школы. Так, офицеры нередко оказывают помощь учреждению образования в решении насущных проблем, организуют уроки мужества в рамках мероприятий по военно-патриотическому воспитанию, проводят встречи агитационной направленности.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора

 
 
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На днях военнослужащие в/ч 30151 посетили государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 города...

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