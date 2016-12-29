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Закружились в вихре вальса…

29.12.2016 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Красивые девушки и статные парни, изящные платья и военная форма, сияние страз и блеск медалей… Недавно на базе Национальной школы красоты прошел новогодний бал. В нем приняли участие юные модели, воспитанницы школы красоты и курсанты Военной академии, Академии МВД, Института пограничной службы, а также воспитанники Минского суворовского военного и кадетского училищ.

Репетиции и подготовка к балу в школе красоты начались еще в сентябре: девушки старательно осваивали азы танцевального искусства. А вот парни начали готовиться всего за месяц до бала, но это никак не помешало им выучить и отточить все движения.

И вот более 80 пар закружились в волшебном новогоднем вальсе. После этого организаторами была предложена развлекательная программа, главной изюминкой которой стало соревнование между юными моделями и курсантами. Девушки учили парней изящно дефилировать на подиуме, а парни девушек — строевому шагу…

Продолжением праздника стала дискотека, на которой курсанты и модели смогли пообщаться в неформальной обстановке. Подобные мероприятия на базе Национальной школы красоты проходят уже третий год подряд — надеемся, что этот бал станет хорошей предновогодней традицией.

Курсант Станислав Валяев, фото onliner.by

 
 
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Красивые девушки и статные парни, изящные платья и военная форма, сияние страз и блеск медалей… Недавно...

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