Декабрь для всех детей и взрослых без исключения — это ожидание новогодней сказки, веселых песен, танцев и радостного смеха. На минувшей неделе командование и курсанты общевойскового факультета Военной академии Республики Беларусь посетили вспомогательную школу-интернат № 7 г. Минска, которая является их подшефным учебным заведением.

…Лесные звери, гномы, Баба-яга, Дед Мороз и Снегурочка — все эти сказочные персонажи пришли в гости к 128 ребятишкам, собравшимся в зале. Для воспитанников школы-интерната была подготовлена увлекательная сказка с играми, волшебными приключениями и, конечно же, новогодними подарками под елкой. Детский смех не утихал ни на минуту, сказочные герои вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой подарили ребятам море незабываемых впечатлений.

Под занавес представления каждый маленький зритель получил сладкий подарок от Деда Мороза. Также руководству школы были подарены необходимые для детей столярные инструменты, фурнитура для занятия в кружке кройки и шитья. Ну а самым главным и радостным на этой встрече было живое общение ребят с курсантами Военной академии.

После представления все собрались у новогодней елки, чтобы запечатлеть этот миг радости на памятном фото…

Курсант Станислав Валяев