Курсанты и офицеры факультета ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения Военной академии Республики Беларусь посетили государственное учреждение образования «Детский дом № 2 города Минска».

В воздухе витает запах Нового года… А чем пахнет Новый год? Морозной свежестью и хвоей. Ярко-оранжевыми мандаринами. Пахнет Новый год и чудесами. И сказкой… А дети, сколько бы им ни было лет, в нее верят.

Вот курсанты и офицеры Военной академии и помогли, пусть ненадолго, воспитанникам детского дома окунуться в ту самую, настоящую зимнюю сказку.

К детскому дому № 2 прибывает автобус… Дед Мороз и Снегурочка приехали сюда к тем, кто в силу обстоятельств остался без родительского тепла.

Ребята уже собрались в актовом зале. И наконец появилась она — Снегурочка, засияла разноцветными огнями елка… Но тут праздник неожиданно прервался! Сказочные злодеи Баба-яга и Леший снова напроказничали.

На помощь Снегурочке тут же поспешили и зайчата, и гномы, и Дед Мороз, и сами ребятишки. Мальчишки и девчонки с удовольствием прошли через все сказочные испытания — и вернули себе праздник.

Не обошлось, конечно же, и без подарков. А напоследок сказочные герои вместе с ребятами и гостями-офицерами закружились в веселом новогоднем хороводе.

Казалось, что сказка будет длиться вечно. Прощаться не хотелось…

Командир дивизиона курсантов подполковник Александр Михолап:

— Ежегодное посещение социальных детских учреждений — это традиция не только факультета ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения, но и всей Военной академии. Ее заложил еще предыдущий руководитель нашего ввуза генерал-майор Сергей Бобриков, а сейчас с успехом продолжают нынешний начальник академии — генерал-майор Виктор Лисовский, его заместитель по идеологической работе полковник Андрей Басак…

Безусловно, в акции «Наши дети» участвуют все: и курсанты, и офицеры, и гражданский персонал… Благодаря неравнодушию каждого мы можем подарить детям сказку.



Директор детского дома № 2 ­Валентина Зеневич:

— Не секрет, что подобные визиты военнослужащих — уже добрая традиция. Но самое главное для детей — не подарки, а мужское внимание, которое очень важно для саморазвития ребенка. Вместе с отзывчивыми людьми в погонах мы проводим и другие акции, трудовые десанты…

Спасибо курсантам и офицерам Военной академии и за то, что в этом году они приехали не просто с подарками, а еще и с новогодним представлением.

А своим воспитанникам хочу пожелать, помимо здоровья и успехов в учебе, чтобы их самое заветное желание — обрести семью — стало реальностью.

Юлия Гончар, «Ваяр», фото автора