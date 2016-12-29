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Помогать – это просто!

29.12.2016 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В Беларуси заботе о подрастающем поколении уделяется особое внимание. Традиционная акция «Наши дети» сегодня помогает оказывать помощь и поддержку наименее защищенным категориям детей, нуждающимся в особой заботе государства и общества, привлечь внимание к их проблемам.

Недавно в данной акции приняли участие и военнослужащие в/ч 55719. Они посетили ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Полоцкого района».

…Накануне люди в погонах и лица гражданского персонала воинской части собрали для воспитанников центра денежные средства. Помимо традиционных сладких подарков, они передали директору центра денежный сертификат на приобретение новой мебели для воспитанников учреждения образования.

Не остались в долгу и дети. Юные воспитанники центра подарили своим гостям праздничное представление и сувениры, которые сделали своими руками.

Гвардии подполковник Валерий Янушкевич, фото автора

 
 
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В Беларуси заботе о подрастающем поколении уделяется особое внимание. Традиционная акция «Наши дети»...

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