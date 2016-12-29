﻿ Опрос: число противников независимости Каталонии растет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Опрос: число противников независимости Каталонии растет

29.12.2016 20:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 29 дек – Sputnik. Число противников независимости автономного сообщества Каталония от Испании растет: как свидетельствуют данные последнего опроса, проведенного Центром изучения общественного мнения (CEO), рост этот небольшой – около 1,7%.

Опрос: число противников независимости Каталонии растет
© flickr.com/ Paolo Dallorso
Суд обязал Каталонию проводить корриду

Против независимости выступают 46,8% населения Каталонии, в поддержку высказались 45,3%. Аналогичный опрос, проведенный в ноябре, показывал соотношение между противниками и сторонниками 45,1% и 44,9%.

При этом директор CEO Жорди Аргелагет уточнил, что речь в опросе не идет о том, как жители автономного сообщества проголосовали бы на референдуме, а об ответе на вопрос "поддерживают ли они независимость".

Парламент Каталонии 6 октября принял резолюцию, согласно которой референдум о независимости автономного сообщества от Испании должен быть проведен до конца сентября 2017 года. Правительство Испании оспорило решение в Конституционном суде, который принял соответствующий иск к рассмотрению. Это означает автоматическую приостановку действия резолюции до окончательного вердикта КС. Глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что власти автономного сообщества не подчинятся решению КС и продолжат подготовку к референдуму.

В Каталонии 9 ноября 2014 года, несмотря на решение Конституционного суда Испании, состоялся так называемый "опрос о независимости от Испании". На нем более 80% проголосовавших поддержали полный суверенитет автономии. При этом в голосовании приняли участие лишь треть от имеющих право голоса граждан.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парламент Каталонии 6 октября принял резолюцию, согласно которой референдум о независимости автономного сообщества от Испании должен быть проведен до конца...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Операторы velcom и "МТС" заявляют о готовности своих сетей к новогодним нагрузкам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика