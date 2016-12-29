МИНСК, 29 дек – Sputnik. Число противников независимости автономного сообщества Каталония от Испании растет: как свидетельствуют данные последнего опроса, проведенного Центром изучения общественного мнения (CEO), рост этот небольшой – около 1,7%.

Против независимости выступают 46,8% населения Каталонии, в поддержку высказались 45,3%. Аналогичный опрос, проведенный в ноябре, показывал соотношение между противниками и сторонниками 45,1% и 44,9%.

При этом директор CEO Жорди Аргелагет уточнил, что речь в опросе не идет о том, как жители автономного сообщества проголосовали бы на референдуме, а об ответе на вопрос "поддерживают ли они независимость".

Парламент Каталонии 6 октября принял резолюцию, согласно которой референдум о независимости автономного сообщества от Испании должен быть проведен до конца сентября 2017 года. Правительство Испании оспорило решение в Конституционном суде, который принял соответствующий иск к рассмотрению. Это означает автоматическую приостановку действия резолюции до окончательного вердикта КС. Глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что власти автономного сообщества не подчинятся решению КС и продолжат подготовку к референдуму.

В Каталонии 9 ноября 2014 года, несмотря на решение Конституционного суда Испании, состоялся так называемый "опрос о независимости от Испании". На нем более 80% проголосовавших поддержали полный суверенитет автономии. При этом в голосовании приняли участие лишь треть от имеющих право голоса граждан.