МИНСК, 29 дек — Sputnik. Информации о количестве верующих, принявших участие в религиозных праздниках, в открытый доступ больше выкладываться не будет, говорится в сообщении министерства внутренних дел Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко МВД посоветовало католикам самим считать своих верующих

На текущей неделе, 27 декабря, белорусские католики направили открытое письмо на имя главы МВД Игоря Шуневича, в котором архиепископ Тадеуш Кондрусевич упрекает ведомство в искусственном занижении статистики о числе верующих, которые принимают участие в рождественских и пасхальных богослужениях .

"В целях предотвращения в будущем некорректных манипуляций с размещаемой на сайте МВД информацией, данные о численности граждан, участвующих в праздновании религиозных событий, будут использоваться исключительно в служебных целях без размещения в открытом доступе", — говорится в сообщении Управления информации и общественных связей, размешенном на сайте министерства .

В МВД пояснили, что подсчетом верующих могут заниматься и другие заинтересованные лица и организации. "В том числе Римско-Католическая Церковь в Беларуси", — сообщили в министерстве.

"На данный момент информация о численности участников богослужений в ночь с 24 на 25 декабря 2016 года с сайта МВД удалена", — заключили в МВД.

Согласно уточненным данным правоохранителей, в рождественских богослужениях 24-25 декабря на территории Беларуси приняло участие более 113 тысяч человек.