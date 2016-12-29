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МВД: статистики по верующим в открытом доступе больше не будет
29.12.2016 20:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек — Sputnik. Информации о количестве верующих, принявших участие в религиозных праздниках, в открытый доступ больше выкладываться не будет, говорится в сообщении министерства внутренних дел Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
На текущей неделе, 27 декабря, белорусские католики направили открытое письмо на имя главы МВД Игоря Шуневича, в котором
"В целях предотвращения в будущем некорректных манипуляций с размещаемой на сайте МВД информацией, данные о численности граждан, участвующих в праздновании религиозных событий, будут использоваться исключительно в служебных целях без размещения в открытом доступе", — говорится в сообщении Управления информации и общественных связей, размешенном на
В МВД пояснили, что подсчетом верующих могут заниматься и другие заинтересованные лица и организации. "В том числе Римско-Католическая Церковь в Беларуси", — сообщили в министерстве.
"На данный момент информация о численности участников богослужений в ночь с 24 на 25 декабря 2016 года с сайта МВД удалена", — заключили в МВД.
Согласно уточненным данным правоохранителей, в рождественских богослужениях 24-25 декабря на территории Беларуси приняло участие более 113 тысяч человек.
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Милиция использует данные о количестве верующих, пришедших в костелы на праздничные богослужения, только в целях обеспечения общественной безопасности.
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