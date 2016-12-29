МИНСК, 29 дек — Sputnik. Министр образования Беларусь Игорь Карпенко предложил загрузить шестой учебный день в школах элементами трудового воспитания, об этом он заявил в четверг во время поездки в Могилев.



© Sputnik / Виктор Толочко Кодекс об образовании изменят в 2017 году

Глава Минобразования в четверг также анонсировал изменения в кодекс об образовании и пересмотр подхода к созданию новых учебников.

"Что касается шестого школьного дня, здесь также все неплохо. Министр лично посещал учебные заведения и видел, как организован шестой школьный день, какие мероприятия проходят. В то же время, по мнению руководства страны, необходимо загрузить субботу элементами трудового воспитания. Как это сделать, должны подсказать практики, считает министр", — сообщило государственное агентство БелТА .

По мнению Карпенко, необходимо отдельно изучить и нововведения в правила приема в высшие учебные заведения. Предыдущий министр образования Михаил Журавков стал инициатором введения независимых выпускных экзаменов и отказа от ЦТ по гуманитарным предметам.

"Сейчас абитуриент может успешно сдать тесты, представить сертификаты, но что этот абитуриент представляет собой как личность? Не исключено, что он выбрал между двумя вузами тот оптимальный вариант, который ему позволяет пройти по баллам, не имея при этом прицела на конкретную профессию" — добавили в агентстве.

Карпенко заключил, что профессию себе абитуриенты должны выбирать целенаправленно.