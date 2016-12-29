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Транспортная милиция Беларуси и полиция России усилят контроль в поездах во время новогодних праздников
29.12.2016 20:46 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 29 декабря. Транспортная милиция Беларуси и полиция России в период новогодних праздников проведут совместную отработку поездов, направленную на предупреждение преступлений и обеспечение общественной безопасности, сообщает Министерство внутренних дел Беларуси.
По данным МВД, в этом году в составах, следующих по территории республики, зарегистрировано 210 преступлений, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Чаще всего в поездах совершаются кражи. При этом из 158 хищений в 73 случаях предметом преступного посягательства были личные вещи пассажиров, в 51 — мобильные телефоны, в 34 — деньги.
В поездах также зафиксировано 14 фактов хулиганства, три — мошенничества, два — тяжких телесных повреждений. Выявлено 17 фактов незаконного оборота наркотиков и два — контрабанды.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Транспортная милиция Беларуси и полиция России усилят контроль в поездах во время новогодних праздников
Минск, 29 декабря. Транспортная милиция Беларуси и полиция России в период новогодних праздников проведут совместную отработку поездов, направленную на...
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