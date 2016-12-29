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Операторы velcom и "МТС" заявляют о готовности своих сетей к новогодним нагрузкам
29.12.2016 20:02 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 29 декабря. Крупнейшие по числу абонентов белорусские мобильные операторы velcom и "МТС" заявляют о готовности сетей к новогодним нагрузкам.
В частности, по информации velcom, в сравнении с ситуацией годом ранее число базовых станций, которые будут в эти дни обслуживать абонентов, вырастет более чем на три тысячи.
В пресс-службе компании БелаПАН сообщили, что сеть velcom готова к новогодним нагрузкам по всей стране. Мобильный оператор обеспечит необходимую пропускную способность сети с учетом резкого роста объемов голосового и интернет-трафика. Кроме того, всю новогоднюю ночь опергруппа центра управления сетью (Network and Service Operation Center) будет работать в режиме нон-стоп.
Оператор "МТС" к Новому году повысил качество голосовых вызовов — в преддверии праздников внедрил новую для Беларуси технологию Crystal Voice, которая поможет белорусам поздравлять друг друга по телефону в HD-формате. Разработка компании Huawei способна передавать без обрывов голос собеседника, находящегося в зоне нестабильного приема сигнала базовой станции.
Сеть передачи данных "МТС" также готова к новогодней ночи, сообщили в пресс-службе оператора. Мобильный 3G-интернет стал работать еще лучше, поскольку активные абоненты уже переходят на 4G и постепенно перераспределяют ресурсы сети третьего поколения.
Для доставки поздравлений от абонентов, которые предпочитают использовать SMS-сообщения вместо мессенджеров и социальных сетей, оператор реализовал решение, которое позволяет обмениваться короткими сообщениями без ограничений, в том числе в праздничные дни.
Бесперебойную связь в круглосуточном режиме обеспечат усиленные дежурные бригады инженеров "МТС" при поддержке компаний — производителей оборудования, чтобы в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств ничто не отразилось на стабильности работы сети в новогоднюю ночь.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 29 декабря. Крупнейшие по числу абонентов белорусские мобильные операторы velcom и "МТС" заявляют о готовности сетей к новогодним нагрузкам. В частности,...
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