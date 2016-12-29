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Во время новогодних праздничных мероприятий будет полностью закрыто движение автотранспорта, кроме общественного, на некоторых участках в центре Минска
29.12.2016 19:29 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 29 декабря. Минская Госавтоинспекция информирует водителей о временном ограничении движения в центральной части города на период проведения новогодних праздничных мероприятий.
Как сообщает управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома, движение, в частности, будет полностью закрыто для всех видов транспорта, кроме общественного, по проспекту Победителей от пересечения проспекта Независимости с улицей Ленина до проспекта Машерова.
Более подробная информация размещена на сайте столичной Госавтоинспекции.
УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщает, что основные праздничные мероприятия пройдут на площадках возле Дворца спорта по
В связи с проведением указанных мероприятий работа коммунального пассажирского транспорта будет организована: метрополитена — до 04.30 1 января (начало работы 1 января в 05.30), для наземного транспорта (отдельные маршруты) — до 05.00 часов 1 января.
"Учитывая вышеуказанную информацию, столичная Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее планировать свой маршрут движения, быть предельно внимательными и взаимовежливыми", — говорится в сообщении столичной ГАИ.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Во время новогодних праздничных мероприятий будет полностью закрыто движение автотранспорта, кроме общественного, на некоторых участках в центре Минска
Минск, 29 декабря. Минская Госавтоинспекция информирует водителей о временном ограничении движения в центральной части города на период проведения новогодних...
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