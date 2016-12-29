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За гибель двух поваров в слуцком кафе перед судом предстанет его директор
29.12.2016 18:49 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 29 декабря. Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о гибели двух женщин в Слуцке в начале этого года.
По данным следствия, 5 февраля примерно в 15.30 в помещении пищеблока одного из кафе Слуцка были обнаружены тела двух женщин — 1971 и 1975 годов рождения. Кафе работало по спецзаказу, женщины готовили блюда для мероприятия, запланированного на вечер того же дня.
Как сообщили в СК, расследованием установлено, что директор общества с ограниченной ответственностью, житель Слуцка 1974 года рождения, будучи ответственным за безопасную эксплуатацию объекта газопотребления организации, в период с 2012 по 2016 годы не обеспечил проведение технического обслуживания расположенного в кухне кафе газового водогрейного котла с открытой камерой сгорания. Кроме того, в 2015-м и 2016 году не обеспечил обслуживание и проверку систем дымоудаления и вентиляции для безопасной эксплуатации газоиспользующего оборудования. При этом использование газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции не прекращалось при их заведомо неисправном состоянии и несоответствии требованиям эксплуатационной и нормативно-технической документации.
Выяснилось, что еще 23 января 2016 года при работе на кухне 40-летняя повар несколько раз теряла сознание, ей вызывали скорую помощь. Об этом было известно директору кафе. Жалобы на плохое самочувствие в связи с неисправным состоянием газоиспользующего оборудования поступали от работников руководителю и раньше, однако были оставлены без должного внимания.
Согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз, смерть женщин наступила от острого отравления угарным газом, на что указывает концентрация карбоксигемоглобина в их крови 71%.
Действия жителя Слуцка квалифицированы следствием по ст. 428 УК (служебная халатность). Расследование дела завершено, принято решение о передаче его прокурору.
В ходе расследования выделены материалы проверки, на основании которых возбуждено еще одно уголовное дело — по ст. 427 (служебный подлог) — в отношении техника по наладке и испытаниям испытательной лаборатории УП "Слуцкое пожарно-спасательное дело", жителя Слуцка 1955 года рождения. По данным следствия, мужчина, в обязанности которого входило проведение проверок технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, в 2013 и 2014 годах при проверках в вышеупомянутом кафе внес ложные сведения в акты проверок. Расследование данного дела продолжается.
Две женщины, жившие напротив заведения, готовили для банкета, здание было закрыто на спецобслуживание. Тела обнаружила парикмахер, подруга одной из погибших. Она работала рядом. Одна из погибших за неделю до трагедии заселилась в собственную квартиру, у другой сиротами остались двое детей.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 29 декабря. Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о гибели двух женщин в Слуцке в начале этого...
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