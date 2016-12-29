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Подготовка страны к новогодним праздникам обсуждена на совещании у Лукашенко

29.12.2016 18:13 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 29 декабря. Подготовка страны к новогодним праздникам обсуждена 29 декабря на совещании у Александра Лукашенко.

"Первое, что я хотел бы услышать от руководства Администрации президента, как мы готовы к Новому году в центре и на местах, в общем плане", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Лукашенко также поинтересовался ходом акции "Наши дети". "Это важнейший вопрос. Я в этом году специально никоим образом не заявлял об этом, понимая, что мы уже традиционно работаем в этом направлении и имеем определенный опыт", — сказал глава государства.

Кроме того, на совещании обсуждалась тема подготовки новогоднего обращения президента Беларуси.

Глава администрации Наталья Кочанова доложила, что подготовка к праздничным дням идет активно, в том числе в части проведения акции "Наши дети". "Прежде всего ставка сделана на то, чтобы ни один ребенок не остался без внимания. И основной мой тезис, когда мы говорили о подготовке к Новому году, был таков, чтобы сегодня особое внимание было обращено на семьи, которые находятся в социально опасном положении, где дети находятся под государственной защитой", — сказала она.


БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 29 декабря. Подготовка страны к новогодним праздникам обсуждена 29 декабря на совещании у Александра Лукашенко. "Первое, что я хотел бы услышать от...

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