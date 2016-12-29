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Новому главе ГПК Лукашенко поставил задачи "исправить все, что нагородили лишнего", и оптимизировать ведомство
29.12.2016 17:52 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 29 декабря. Во время усиленной охраны границ ведомство не должно оставаться без хозяина. Особенно в преддверии новогодних праздников, которые считаются тяжелой порой для пограничных застав. Об этом, как сообщает пресс-служба президента, заявил Александр Лукашенко 29 декабря при назначении на должность председателя Государственного пограничного комитета Беларуси генерал-майора Анатолия Лаппо.
"Из всех кандидатур, которых мне предложили, я принял решение назначить вас на эту должность. Вы все знаете. Для вас тайн в пограничных войсках нет, — сказал Лукашенко. — Все, что нагородили лишнего (хотя и немного, наверное), надо исправить, если это ошибки. Поэтому вы посмотрите, исходя из своего пограничного опыта. Вы были начальником заставы — знаете жизнь пограничника и оттуда. Наверное, и по границе ходили старшим наряда или в наряде".
Особое внимание президент обратил на оптимизацию ведомства. "Вы знаете, что надо оставить, что убрать. Надо все оптимизировать. Все, что вы сэкономите, останется у вас — никто не заберет. Но самое главное — это надлежащее исполнение долга пограничника. Он никому ничего не прощает, он не должен прощать. Только вам позволено ходить по последнему метру земли, больше никого там нет. И вы должны по этому последнему метру нашей родной Беларуси достойно ходить, охраняя и оберегая ее", — подчеркнул глава государства.
На встрече было отмечено, что допускать нарушений государственной границы непозволительно. "Вы вооруженные люди, вы должны защищать ее как следует. Вы должны защитить Отечество на последнем метре нашей земли. Вот ваша главная задача, — заявил глава государства. — И соответственно подбирайте для этого пограничников. Не забывайте: несмотря на то что вы пограничники, вы часть Вооруженных сил. Вы должны быть больше подготовлены, чем армия, как спецназовцы".
Лукашенко также отметил заслуги работавшего на разных государственных должностях теперь уже бывшего председателя Госпогранкомитета Леонида Мальцева: "Мы же Мальцева не выгоняем. Он отдал очень много стране. Его надо всегда использовать для дела".
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Новому главе ГПК Лукашенко поставил задачи "исправить все, что нагородили лишнего", и оптимизировать ведомство
Минск, 29 декабря. Во время усиленной охраны границ ведомство не должно оставаться без хозяина. Особенно в преддверии новогодних праздников, которые считаются...
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