Доброе утро!

Этот год будет на целую секунду дольше предыдущих! По всемирному координированному времени (UTC) 31 декабря произойдет добавление одной секунды , говорит нам Международная служба вращения Земли (да, мы тоже не знали, что такая есть). Этот момент произойдет, когда на часах белорусов будет 2.59 1 января. Ну то есть вы за празднованиями и не заметите, но будьте осторожны — возможны сбои компьютерных систем.





Важное

Белорусы часто жалуются, что политики в нашей стране ничем не занимаются. Мы дали слово лидерам разных политических сил , задав им всего два вопроса: что они сделали за уходящий год и что хотят сделать в следующем. «Мой опыт показывает, что нужно меньше говорить и больше делать. Часто озвучиваются наполеоновские планы, а результаты — совсем другие», — констатирует «молодофронтовец» Дмитрий Дашкевич. Согласимся, пожалуй.

Литва волнуется по поводу очередного инцидента с корпусом реактора на БелАЭС: помните, при перевозке корпус коснулся одного из столбов около железной дороги? Послу Беларуси вручили ноту с просьбой в срочном порядке представить Литве и МАГАТЭ исчерпывающую информацию.

Новые кадровые назначения: в правительство вызвали доктора бывший министр здравоохранения Василий Жарко назначен заместителем премьер-министра Беларуси. «И мой вам совет: ни в коем случае вы не должны быть добрым дядей для кого-то», — напутствовал его президент. Пока остальных чиновников постоянно перетасовывали и меняли местами, Жарко на протяжении рекордных десяти лет сидел на одном месте. В его карьере были и успехи, и неудачи, и так и несбывшиеся обещания — TUT.BY подвел итоги десятилетней работы министра здравоохранения .

Также новый руководитель в Госпогранкомитете: вместо ушедшего в отставку Мальцева ведомство возглавил его бывший зам Анатолий Лаппо .

Следствие по делу о парне с бензопилой в ТЦ «Европа» завершено. Вскрылись страшные подробности : до трагедии в «Европе» подросток планировал бойню в вузе, и только случайная техническая неполадка помешала ему это сделать. Мы продолжаем следить за этим делом.

Недавно Совмин утвердил генеральную схему зон отдыха и туризма на 2016−2020 годы, а мы посмотрели, какие объекты и направления для туристов будут развивать в стране. Знаете, кому суждено стать городами-магнитами и что это значит? Ответ — здесь .



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Стало известно, что основные поисковые работы в акватории Черного моря, где произошла авиакатастрофа самолета Ту-154 , завершены. На поверхность воды подняты практически все элементы разбившегося самолета . Третий бортовой самописец, находившийся в хвосте, разрушен. После расшифровки первого «черного ящика» комиссия по расследованию катастрофы самолета рассматривает около семи версий произошедшей трагедии , среди них — человеческий фактор, отказ техники, сдвиг ветра и столкновение с птицей.

И еще немного о крушении и реакции на него. Прочтите мнение нашей Юлии Чернявской о рождественской вакханалии, докторе Лизе и пляске на костях. Прочтите — и задумайтесь о том, в кого мы превращаемся. «У каждого была семья. Как и у безвинных жертв Алеппо. Как и у безвинных жертв войны в Украине. И эти люди — тоже безвинные жертвы. Хотя из наших комментариев и постов складывается ощущение, что музыканты и журналисты летели бомбить Алеппо. В реальности военных, сопровождающих оркестр, было восемь человек из 92-х. И еще два чиновника».

США ввели новые санкции против России за хакерские атаки против американской избирательной системы: закрывают посольства, высылают 35 дипломатов из страны. Кремль пообещал адекватный ответ .

Владимир Путин объявил о прекращении огня в Сирии . Правительство Сирии и вооруженная оппозиция подписали договор о прекращении огня. Стороны конфликта выразили готовность начать мирные переговоры. Режим прекращения огня начал действовать в 00.00 30 декабря.

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Уже в воскресенье, 1 января, в Беларуси прекратят хождение старые деньги. На прощание четверо минчан отправились в «Макдональдс» с чемоданом сторублевых купюр. Сколько накопили парни мелочью и какую реакцию вызвало их появление — увидите в нашем видеоролике .

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Четырехлетняя девочка из США прославилась после неудачного прыжка на обледеневшем батуте . Только в Facebook ролик собрал 27 миллионов просмотров за несколько дней. Мать снимала видео, чтобы показать его бабушке с дедушкой. Родители рассчитывали на то, что после того, как девочка прыгнет на лед, он расколется. Однако что-то пошло не так.

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Все новости четверга, 29 декабря

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