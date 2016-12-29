Этот год будет на целую секунду дольше предыдущих! По всемирному координированному времени (UTC) 31 декабря произойдет добавление одной секунды, говорит нам Международная служба вращения Земли (да, мы тоже не знали, что такая есть). Этот момент произойдет, когда на часах белорусов будет 2.59 1 января. Ну то есть вы за празднованиями и не заметите, но будьте осторожны — возможны сбои компьютерных систем.
Важное
Белорусы часто жалуются, что политики в нашей стране ничем не занимаются. Мы дали слово лидерам разных политических сил, задав им всего два вопроса: что они сделали за уходящий год и что хотят сделать в следующем. «Мой опыт показывает, что нужно меньше говорить и больше делать. Часто озвучиваются наполеоновские планы, а результаты — совсем другие», — констатирует «молодофронтовец» Дмитрий Дашкевич. Согласимся, пожалуй.
Литва волнуется по поводу очередного инцидента с корпусом реактора на БелАЭС: помните, при перевозке корпус коснулся одного из столбов около железной дороги? Послу Беларуси вручили ноту с просьбой в срочном порядке представить Литве и МАГАТЭ исчерпывающую информацию.
Недавно Совмин утвердил генеральную схему зон отдыха и туризма на 2016−2020 годы, а мы посмотрели, какие объекты и направления для туристов будут развивать в стране. Знаете, кому суждено стать городами-магнитами и что это значит? Ответ — здесь.
И еще немного о крушении и реакции на него. Прочтите мнение нашей Юлии Чернявской о рождественской вакханалии, докторе Лизе и пляске на костях. Прочтите — и задумайтесь о том, в кого мы превращаемся. «У каждого была семья. Как и у безвинных жертв Алеппо. Как и у безвинных жертв войны в Украине. И эти люди — тоже безвинные жертвы. Хотя из наших комментариев и постов складывается ощущение, что музыканты и журналисты летели бомбить Алеппо. В реальности военных, сопровождающих оркестр, было восемь человек из 92-х. И еще два чиновника».
Владимир Путин объявил о прекращении огня в Сирии. Правительство Сирии и вооруженная оппозиция подписали договор о прекращении огня. Стороны конфликта выразили готовность начать мирные переговоры. Режим прекращения огня начал действовать в 00.00 30 декабря.
Уже в воскресенье, 1 января, в Беларуси прекратят хождение старые деньги. На прощание четверо минчан отправились в «Макдональдс» с чемоданом сторублевых купюр. Сколько накопили парни мелочью и какую реакцию вызвало их появление — увидите в нашем видеоролике.
Четырехлетняя девочка из США прославилась после неудачного прыжка на обледеневшем батуте. Только в Facebook ролик собрал 27 миллионов просмотров за несколько дней. Мать снимала видео, чтобы показать его бабушке с дедушкой. Родители рассчитывали на то, что после того, как девочка прыгнет на лед, он расколется. Однако что-то пошло не так.
Если вы интересуетесь современной белорусской культурой — и если не интересуетесь, тоже, — не пропустите колонку нашего обозревателя Дениса Мартиновича о том, каким стал для нас 2016-й, носивший гордое звание Года культуры. Чем он оказался: бюрократической формальностью, приветом из СССР или оригинальным антикризисным проектом?
Кстати, мировые хиты Happy New Year, Confessa и Sailing зазвучали по-белорусски. Включайте нашу музыку, пока будете готовить новогодний стол, — и пусть в вашем доме живут мова и ощущение праздника. С наступающим!
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