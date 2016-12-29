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Старые кадры в новых креслах, санкции против России и еще одна секунда - все важное за вчера

30.12.2016 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Этот год будет на целую секунду дольше предыдущих! По всемирному координированному времени (UTC) 31 декабря произойдет добавление одной секунды, говорит нам Международная служба вращения Земли (да, мы тоже не знали, что такая есть). Этот момент произойдет, когда на часах белорусов будет 2.59 1 января. Ну то есть вы за празднованиями и не заметите, но будьте осторожны — возможны сбои компьютерных систем.


Важное

Белорусы часто жалуются, что политики в нашей стране ничем не занимаются. Мы дали слово лидерам разных политических сил, задав им всего два вопроса: что они сделали за уходящий год и что хотят сделать в следующем. «Мой опыт показывает, что нужно меньше говорить и больше делать. Часто озвучиваются наполеоновские планы, а результаты — совсем другие», — констатирует «молодофронтовец» Дмитрий Дашкевич. Согласимся, пожалуй.

Литва волнуется по поводу очередного инцидента с корпусом реактора на БелАЭС: помните, при перевозке корпус коснулся одного из столбов около железной дороги? Послу Беларуси вручили ноту с просьбой в срочном порядке представить Литве и МАГАТЭ исчерпывающую информацию.

Новые кадровые назначения: в правительство вызвали доктора бывший министр здравоохранения Василий Жарко назначен заместителем премьер-министра Беларуси. «И мой вам совет: ни в коем случае вы не должны быть добрым дядей для кого-то», — напутствовал его президент. Пока остальных чиновников постоянно перетасовывали и меняли местами, Жарко на протяжении рекордных десяти лет сидел на одном месте. В его карьере были и успехи, и неудачи, и так и несбывшиеся обещания — TUT.BY подвел итоги десятилетней работы министра здравоохранения.

Также новый руководитель в Госпогранкомитете: вместо ушедшего в отставку Мальцева ведомство возглавил его бывший зам Анатолий Лаппо.

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Недавно Совмин утвердил генеральную схему зон отдыха и туризма на 2016−2020 годы, а мы посмотрели, какие объекты и направления для туристов будут развивать в стране. Знаете, кому суждено стать городами-магнитами и что это значит? Ответ — здесь.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Стало известно, что основные поисковые работы в акватории Черного моря, где произошла авиакатастрофа самолета Ту-154, завершены. На поверхность воды подняты практически все элементы разбившегося самолета. Третий бортовой самописец, находившийся в хвосте, разрушен. После расшифровки первого «черного ящика» комиссия по расследованию катастрофы самолета рассматривает около семи версий произошедшей трагедии, среди них — человеческий фактор, отказ техники, сдвиг ветра и столкновение с птицей.

И еще немного о крушении и реакции на него. Прочтите мнение нашей Юлии Чернявской о рождественской вакханалии, докторе Лизе и пляске на костях. Прочтите — и задумайтесь о том, в кого мы превращаемся. «У каждого была семья. Как и у безвинных жертв Алеппо. Как и у безвинных жертв войны в Украине. И эти люди — тоже безвинные жертвы. Хотя из наших комментариев и постов складывается ощущение, что музыканты и журналисты летели бомбить Алеппо. В реальности военных, сопровождающих оркестр, было восемь человек из 92-х. И еще два чиновника».

США ввели новые санкции против России за хакерские атаки против американской избирательной системы: закрывают посольства, высылают 35 дипломатов из страны. Кремль пообещал адекватный ответ.

Владимир Путин объявил о прекращении огня в Сирии. Правительство Сирии и вооруженная оппозиция подписали договор о прекращении огня. Стороны конфликта выразили готовность начать мирные переговоры. Режим прекращения огня начал действовать в 00.00 30 декабря.

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Теги: Минск
 
 
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