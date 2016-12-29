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Погода в Витебске на Новый год: дождь, ветер и плюс на термометре

30.12.2016 07:20 — Новости Общества | Tut.by  
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В праздничные выходные будет дождливая и ветреная погода. В новогоднюю ночь на термометре ожидается небольшой плюс, сообщает Республиканский гидрометеоцентр.


Фото с сайта samosoverhenstvovanie.ru

В субботу, 31 декабря, в Витебске температура ночью около нуля, днем 0…+2 °С. Сплошная облачность, возможен дождь. Ветер с порывами до 12 метров в секунду.

В воскресенье, 1 января, сохранится сильный порывистый ветер. Прогнозируется дождь. Температура в течение суток 0…+3 °С.

В понедельник, 2 января, снег, мокрый снег. Ветрено, облачно. Температура воздуха днем и ночью около нуля градусов.

Погода в Витебске и области

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Теги: Витебск
 
 
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В новогоднюю ночь погода будет не самой лучшей.

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