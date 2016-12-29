|
Погода в Витебске на Новый год: дождь, ветер и плюс на термометре
30.12.2016 07:20 — Новости Общества | Tut.by
В праздничные выходные будет дождливая и ветреная погода. В новогоднюю ночь на термометре ожидается небольшой плюс,
В субботу, 31 декабря, в Витебске температура ночью около нуля, днем 0…+2 °С. Сплошная облачность, возможен дождь. Ветер с порывами до 12 метров в секунду.
В воскресенье, 1 января, сохранится сильный порывистый ветер. Прогнозируется дождь. Температура в течение суток 0…+3 °С.
В понедельник, 2 января, снег, мокрый снег. Ветрено, облачно. Температура воздуха днем и ночью около нуля градусов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В новогоднюю ночь погода будет не самой лучшей.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии