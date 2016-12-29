Каждый год — новый опыт, новые переживания, новые открытия. События и люди, с которыми мы встречаемся, дают нам возможность взглянуть на жизнь по-иному. Неизменно одно, мы повторим это снова: самая важная ценность — человеческая жизнь.

В 2016-м мы учились заново работать в команде, работать вместе не только над одним материалом, но и над целым проектом. Это очень круто.

Редакция TUT.BY вспоминает лучшие проекты и интересные материалы, а журналисты рассказывают, чем им запомнился этот год.

Мы благодарны году за встречи и эмоции, которые он нам подарил, но мы расстаемся без сожаления, с надеждой и любопытством заглядывая в 2017-й. Что он нам принесет? Мы об этом обязательно расскажем.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Самый важный проект TUT.BY 2016 года посвящен 30-летию Чернобыльской трагедии. Над ним работали не только журналисты, фотографы и редакторы, но и дизайнеры, верстальщики и разработчики. Мы говорили с теми, кто принимал решения в апреле 1986 года, с теми, кто уехал в другие места Беларуси, и с теми, кто решил остаться — чтобы жить или чтобы работать. Что случилось тогда, что сейчас происходит на ЧАЭС, как Чернобыль изменил нашу жизнь — об этом наш спецпроект.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В год 25-летия распада СССР мы рассказывали об особом пути каждой из стран бывшего Союза и о том, как живут люди в некогда родной загранице. Мы уже побывали в Армении, Грузии, Молдове и Приднестровье, Казахстане, Литве, Латвии и Эстонии. Проект не заканчивается в этом году, читайте продолжение в следующем.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Чтобы стать врачом, надо пройти огромный конкурс в медицинский вуз, студентом подрабатывать санитаром, потом работать по распределению, часто за очень невысокую зарплату. Сомнительное удовольствие при крайне высокой ответственности и нагрузках. Цена вопроса — человеческая жизнь. «Доктора» — это цикл интервью с людьми, которые занимаются самым важным. Нашими собеседниками в этом году были главврач лечкомиссии Ирина Абельская, трансплантолог Олег Руммо, травматолог Олег Эйсмонт, акушер-гинеколог, реаниматолог, педиатр и другие интересные личности.



Фото: Reuters

Перед Рио-2016 мы решили проследить, как сложились судьбы белорусских спортсменов, которые завоевали олимпийские награды в составе сборной СССР или независимой Беларуси. Мы поговорили с легендарным Виталием Щербо, взявшим шесть золотых медалей в 1992 году в Барселоне, встретились с золотыми чемпионами Рима-1960, которые сами много лет друг с другом не встречаются, а также узнали, почему жизнь серебряной призерки Мюнхена-1972 оборвалась в 38 лет.



Фото: Эмине Зиятдинова для TUT.BY

Авторский проект Натальи Костюкевич и Эмине Зиятдиновой. Это нерассказанные истории людей, которые из-за вооруженного конфликта на Донбассе покинули один город — Макеевку — и уехали жить в разные страны. Одни добрались до Сибири в России, другие — до Гродно в Беларуси, третьи — до Варшавы в Польше, еще одна девушка переехала во Львов в Украине. У них разные взгляды на то, что сегодня происходит дома, но объединяет их одно: жизнь пришлось начинать сначала.



Фото: Василий Семашко

Авторский проект Василия Семашко и Анны Ивановой. В 2016 году они побывали по разные стороны линии противостояния в Украине: в самопровозглашенной ДНР и в зоне АТО. Они общались с военными и добровольцами, с врачами и местными жителями, детьми и стариками. Зачем? Чтобы ценить жизнь, надо побывать там, где она ничего не стоит.



Фото: Виталий Дернейко

Каждый четверг мы рассказывали вам об очередном месте на карте Беларуси и причинах, по которым туда стоит съездить. А всего в нашем путеводителе уже 44 города. Наши материалы не похожи не скупые статьи в справочниках. Читайте и собирайтесь в дорогу, ведь в Беларуси есть множество любопытных мест и интересных людей.

«Чем дольше работаю журналистом, тем сильнее люблю белорусов»

В редакции TUT.BY работает более 50 человек. Не только в Минске, но и в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве. Мы попросили некоторых журналистов поделиться своими впечатлениями от уходящего года. Особенно было интересно послушать тех, кто только недавно стал у нас работать.

Екатерина Пантелеева — 4 января будет год, как я работаю на TUT.BY. Очень насыщенный год. Это я уже сейчас в курсе, что здесь по-другому не бывает. А в первые дни не понималось: 18.00 — а почему домой никто не уходит? Даже в 20.00 тут еще сидят, куда-то звонят, что-то печатают. И никого, мне так кажется, это не смущает. Даже местная кофе-машина, с необычным для дамы именем «Юрий» кипятит, взбивает, наливает в две, а то и три смены — и никаких претензий. Хотя нет, претензия — точнее сказать, вопрос — есть. У моих родителей. Почему, вот всегда спрашивают, на предыдущей работе, я много писала для рубрики «Позитив», а теперь, считай, один «Криминал». Что за ирония? Я с ними спорю, потому что в этом году встретила очень много позитивных героев. Ну и пусть истории некоторых из них слегка связаны с миром преступности, всякое в жизни бывает. Вот, например, Евгения Аникович — самая смелая сотрудница ломбарда, которая дала отпор вооруженным грабителям. Первая в моей жизни собеседница, которая в 20.00 согласилась в 21.30 прийти на интервью. В 22.00 мы встретились, до 00.00 все обсудили. В общем, Женя — крутая. И Вася Пешеход тоже. С ним была совсем смешная история. С фотографом мы пошли его встречать — и разминулись. Потом, к счастью, нашлись и до сумерек болтали за столиком какой-то заправки. А еще мы познакомились с Настей Калашниковой — фельдшером скорой и в то же время чемпионкой Беларуси по тайскому боксу. И с мудрейшей Раисой Белой , которая 70 лет ухаживает за местом, где расстреляли жителей ее деревни. Людей, жизнь которых или небольшой ее эпизод — необычная история, у нас много. Закончить хотелось бы котиками, точнее собакой. Черная Марта с белыми лапами нашла своего хозяина спустя пять лет. И доказала всем нам — в этом мире всегда есть место для чего-то невероятного. С наступающим!

Ольга Комягина — Так получилось, что новый 2016 год стал новым годом и в моей работе, но то, что я работаю корреспондентом крупнейшего портала страны, я осознала только в октябре. Это странно, но это так. За год работы меня удивил тот ритм, в котором мы существуем. Это дает стимул не расслабляться и все время держит в напряжении. Меня неизменно радовали герои моих статей, которые оказывались в трудных ситуациях и которые находили нестандартные выходы из них. Я с удивлением узнала, что в Беларусь приезжает немалое количество гостей из Израиля на совместные молитвы, а в маленьких местечках порой разворачиваются драматические истории. Для меня открытием была жизнь в глубинке и то, что о ней можно писать. Кажется, что за год я объездила всю Гродненскую область вдоль и поперек. Все эти жизненные истории, о которых я писала, — оставили след во мне. И, конечно, у меня есть статьи, сюжеты, которых меня удивили: замерзающий дедушка в Дятловском районе , семья, где на пожаре погибли дети , история дружбы старого коня и дедушки , одинокая бабушка в умирающей деревне.

Снежана Инанец — Год давал впечатления. Моим самым ярким собеседником в этом году был Илья Курган — легендарный советский диктор. Мудрый, остроумный, ироничный. Побольше бы таких настоящих людей встречали свои 90 лет. Самая впечатляющая командировка — в США, где встречали первый «васильковый» борт «Белавиа ». Мы посмотрели, как делают самолеты на заводе «Боинга» — мощь, которая захватывает дух. Самый ценный опыт — работа над спецпроектом «Чернобыльцы». В 30-й год памяти о Чернобыле команда проекта много ездила по Беларуси, Украине, чтобы показать, как надолго та авария изменила жизни людей. Подобные катастрофы измеряются не в зивертах, а в необратимых потерях конкретных людей: потерянные сыновья, дочки, потерянные возможности возвращаться домой. Большая благодарность нашим героям за то, что они согласились рассказать свои непростые истории. Пусть они ни у кого не повторяются.

Станислав Коршунов — Я чем дольше работаю журналистом, тем сильнее люблю белорусов. Есть у нас недостатки, спору нет. Но наша отзывчивость кроет все. Никогда не соглашусь, что белорусы живут по принципу «мая хата з краю». И каждый год убеждаюсь в своей правоте. За 2016 год не было ни одной проблемной статьи, которая бы осталась незамеченной. На крик о помощи всегда приходили письма от людей, которые были готовы помочь героям публикаций. Помогали по-партизански скрытно. Не славы ради, а по доброте душевной. Кто придумал эту самую «хату с краю» не знаю, но это точно не про нынешних белорусов. Мы изменили планировку белорусской коллективной «деревни». В ее генплане дома располагаются кругом. Здесь нет краев, углов, начала и конца. Есть только соседи, которым мы всегда готовы помочь, выручить и поддержать.

Юрий Михалевич — Наблюдая за взлетами и падениями команд и отдельных спортсменов на протяжении длительного времени, очень трудно сопереживать им. Это чувство притупляется примерно так же, как и у патологоанатома в отношении умерших. Для адекватной оценки нужна холодная голова. И все-таки я рад, что иногда меня прошибает. В последний раз такое случилось, когда в апреле я работал на матче Кубка Федерации между сборными России и Беларуси. В нем принимала участие Виктория Азаренко. Когда ты вживую видишь, как она реагирует на невынужденные ошибки и радуется успехам в переломные моменты матча, то понимаешь, почему она топ-теннисистка. Азаренко неравнодушна к тому, что делает, и выжимает из себя максимум. Того же требует от своего окружения и журналистов в том числе. Она побуждает расти над собой. Через полгода Вика впервые за много-много лет дала большое интервью на родине. Мы терпеливо трудились три года над тем, чтобы быть на сто процентов готовыми к такой встрече. Она прошла в День матери. На тему беременности Азаренко было непросто говорить, но она не вспылила и не убежала с интервью, а, наоборот, сказала достаточно. Кажется, во время матча с россиянками Вика уже была в положении. Пример с Азаренко показывает, насколько небезнадежной может оказаться самая смелая из идей. И для спортотдела TUT.BY это был определенно хороший год.

Было много интересного, но самые яркие истории еще впереди

В 2016-м году у нас было много эмоционально сложных тем: суды, похороны, несчастные случаи, конфликты, грустные истории одиноких людей, семей и детей, которые нуждаются в помощи. Признаемся честно, абстрагироваться от этого невозможно. Тем ценнее позитивные моменты, которые приносит нам наша работа, наши герои и наши читатели. Потому что оказавшиеся в плену мама с дочкой вернулись из Иордании домой, а замерзающий в хате дед из Дятловского района подлечился и восстановил документы, обитатели психоневрологического интерната получили подарки от Деда Мороза, Анна из Гомеля — помощь от отзывчивых земляков, а команда дяди Юры из Жабинки собрала средства для нормальных тренировок.

Мы решили вспомнить некотрые материалы, которые нам особенно дороги. Было много интересного, а сколько еще будет! Ведь самые яркие встречи и истории еще впереди.

Спасибо, что были с нами. С Новым годом!

Ваша редакция