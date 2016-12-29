﻿ Удивительные люди в материалах журналистов TUT.BY. Год 2016. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Удивительные люди в материалах журналистов TUT.BY. Год 2016

30.12.2016 09:18 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Каждый год — новый опыт, новые переживания, новые открытия. События и люди, с которыми мы встречаемся, дают нам возможность взглянуть на жизнь по-иному. Неизменно одно, мы повторим это снова: самая важная ценность — человеческая жизнь.

В 2016-м мы учились заново работать в команде, работать вместе не только над одним материалом, но и над целым проектом. Это очень круто.

Редакция TUT.BY вспоминает лучшие проекты и интересные материалы, а журналисты рассказывают, чем им запомнился этот год.

Мы благодарны году за встречи и эмоции, которые он нам подарил, но мы расстаемся без сожаления, с надеждой и любопытством заглядывая в 2017-й. Что он нам принесет? Мы об этом обязательно расскажем.

Чернобыльцы


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Самый важный проект TUT.BY 2016 года посвящен 30-летию Чернобыльской трагедии. Над ним работали не только журналисты, фотографы и редакторы, но и дизайнеры, верстальщики и разработчики. Мы говорили с теми, кто принимал решения в апреле 1986 года, с теми, кто уехал в другие места Беларуси, и с теми, кто решил остаться — чтобы жить или чтобы работать. Что случилось тогда, что сейчас происходит на ЧАЭС, как Чернобыль изменил нашу жизнь — об этом наш спецпроект.

25 лет без СССР


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В год 25-летия распада СССР мы рассказывали об особом пути каждой из стран бывшего Союза и о том, как живут люди в некогда родной загранице. Мы уже побывали в Армении, Грузии, Молдове и Приднестровье, Казахстане, Литве, Латвии и Эстонии. Проект не заканчивается в этом году, читайте продолжение в следующем.

Доктора


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Чтобы стать врачом, надо пройти огромный конкурс в медицинский вуз, студентом подрабатывать санитаром, потом работать по распределению, часто за очень невысокую зарплату. Сомнительное удовольствие при крайне высокой ответственности и нагрузках. Цена вопроса — человеческая жизнь. «Доктора» — это цикл интервью с людьми, которые занимаются самым важным. Нашими собеседниками в этом году были главврач лечкомиссии Ирина Абельская, трансплантолог Олег Руммо, травматолог Олег Эйсмонт, акушер-гинеколог, реаниматолог, педиатр и другие интересные личности.

Олимпийцы


Фото: Reuters

Перед Рио-2016 мы решили проследить, как сложились судьбы белорусских спортсменов, которые завоевали олимпийские награды в составе сборной СССР или независимой Беларуси. Мы поговорили с легендарным Виталием Щербо, взявшим шесть золотых медалей в 1992 году в Барселоне, встретились с золотыми чемпионами Рима-1960, которые сами много лет друг с другом не встречаются, а также узнали, почему жизнь серебряной призерки Мюнхена-1972 оборвалась в 38 лет.

Убежище


Фото: Эмине Зиятдинова для TUT.BY

Авторский проект Натальи Костюкевич и Эмине Зиятдиновой. Это нерассказанные истории людей, которые из-за вооруженного конфликта на Донбассе покинули один город — Макеевку — и уехали жить в разные страны. Одни добрались до Сибири в России, другие — до Гродно в Беларуси, третьи — до Варшавы в Польше, еще одна девушка переехала во Львов в Украине. У них разные взгляды на то, что сегодня происходит дома, но объединяет их одно: жизнь пришлось начинать сначала.

Путешествие на войну


Фото: Василий Семашко

Авторский проект Василия Семашко и Анны Ивановой. В 2016 году они побывали по разные стороны линии противостояния в Украине: в самопровозглашенной ДНР и в зоне АТО. Они общались с военными и добровольцами, с врачами и местными жителями, детьми и стариками. Зачем? Чтобы ценить жизнь, надо побывать там, где она ничего не стоит.

Страна


Фото: Виталий Дернейко

Каждый четверг мы рассказывали вам об очередном месте на карте Беларуси и причинах, по которым туда стоит съездить. А всего в нашем путеводителе уже 44 города. Наши материалы не похожи не скупые статьи в справочниках. Читайте и собирайтесь в дорогу, ведь в Беларуси есть множество любопытных мест и интересных людей.

«Чем дольше работаю журналистом, тем сильнее люблю белорусов»

В редакции TUT.BY работает более 50 человек. Не только в Минске, но и в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве. Мы попросили некоторых журналистов поделиться своими впечатлениями от уходящего года. Особенно было интересно послушать тех, кто только недавно стал у нас работать.

Екатерина Пантелеева

— 4 января будет год, как я работаю на TUT.BY. Очень насыщенный год. Это я уже сейчас в курсе, что здесь по-другому не бывает. А в первые дни не понималось: 18.00 — а почему домой никто не уходит? Даже в 20.00 тут еще сидят, куда-то звонят, что-то печатают. И никого, мне так кажется, это не смущает. Даже местная кофе-машина, с необычным для дамы именем «Юрий» кипятит, взбивает, наливает в две, а то и три смены — и никаких претензий.

Хотя нет, претензия — точнее сказать, вопрос — есть. У моих родителей. Почему, вот всегда спрашивают, на предыдущей работе, я много писала для рубрики «Позитив», а теперь, считай, один «Криминал». Что за ирония? Я с ними спорю, потому что в этом году встретила очень много позитивных героев. Ну и пусть истории некоторых из них слегка связаны с миром преступности, всякое в жизни бывает. Вот, например, Евгения Аникович — самая смелая сотрудница ломбарда, которая дала отпор вооруженным грабителям. Первая в моей жизни собеседница, которая в 20.00 согласилась в 21.30 прийти на интервью. В 22.00 мы встретились, до 00.00 все обсудили. В общем, Женя — крутая. И Вася Пешеход тоже. С ним была совсем смешная история. С фотографом мы пошли его встречать — и разминулись. Потом, к счастью, нашлись и до сумерек болтали за столиком какой-то заправки. А еще мы познакомились с Настей Калашниковой — фельдшером скорой и в то же время чемпионкой Беларуси по тайскому боксу. И с мудрейшей Раисой Белой, которая 70 лет ухаживает за местом, где расстреляли жителей ее деревни. Людей, жизнь которых или небольшой ее эпизод — необычная история, у нас много. Закончить хотелось бы котиками, точнее собакой. Черная Марта с белыми лапами нашла своего хозяина спустя пять лет. И доказала всем нам — в этом мире всегда есть место для чего-то невероятного. С наступающим!
«Мечтаю о приемнике и о помаде». Жители интерната в Новинках впервые написали письма Деду Морозу
«Боялся ли он смерти?» Родные — о смертной казни и последних днях приговоренных к расстрелу
«Дочка в СИЗО в Иордании, 7-летняя внучка — в приюте». Родные пытаются вернуть белорусок на родину
Простые герои «Даниеллы»: 17 часов в снегу, день без обеда и трос в багажнике

Ольга Комягина

— Так получилось, что новый 2016 год стал новым годом и в моей работе, но то, что я работаю корреспондентом крупнейшего портала страны, я осознала только в октябре. Это странно, но это так.

За год работы меня удивил тот ритм, в котором мы существуем. Это дает стимул не расслабляться и все время держит в напряжении. Меня неизменно радовали герои моих статей, которые оказывались в трудных ситуациях и которые находили нестандартные выходы из них. Я с удивлением узнала, что в Беларусь приезжает немалое количество гостей из Израиля на совместные молитвы, а в маленьких местечках порой разворачиваются драматические истории. Для меня открытием была жизнь в глубинке и то, что о ней можно писать. Кажется, что за год я объездила всю Гродненскую область вдоль и поперек. Все эти жизненные истории, о которых я писала, — оставили след во мне. И, конечно, у меня есть статьи, сюжеты, которых меня удивили: замерзающий дедушка в Дятловском районе, семья, где на пожаре погибли дети, история дружбы старого коня и дедушки, одинокая бабушка в умирающей деревне.
Последняя из могикан. Как баба Нина живет одна в опустевшей деревне вместе с Жучкой и котами
Лаба дена! Как живут в необычной белорусской деревне, где пекут кибинай, а дети говорят на 4 языках
 

Снежана Инанец

— Год давал впечатления. Моим самым ярким собеседником в этом году был Илья Курган — легендарный советский диктор. Мудрый, остроумный, ироничный. Побольше бы таких настоящих людей встречали свои 90 лет. Самая впечатляющая командировка — в США, где встречали первый «васильковый» борт «Белавиа». Мы посмотрели, как делают самолеты на заводе «Боинга» — мощь, которая захватывает дух.

Самый ценный опыт — работа над спецпроектом «Чернобыльцы». В 30-й год памяти о Чернобыле команда проекта много ездила по Беларуси, Украине, чтобы показать, как надолго та авария изменила жизни людей. Подобные катастрофы измеряются не в зивертах, а в необратимых потерях конкретных людей: потерянные сыновья, дочки, потерянные возможности возвращаться домой. Большая благодарность нашим героям за то, что они согласились рассказать свои непростые истории. Пусть они ни у кого не повторяются.
Человек с плаката. Как звеньевая, убиравшая на Полесье коноплю, попала в Верховный Совет СССР
Самолет родился. Как делают «Боинги-737» на заводе в США. Репортаж TUT.BY
«Я Курган, про меня ещё Янка Купала писал». Легендарный диктор — про старость, культуру и шутки
Девочки так делают! Первая девушка-пилот «Белавиа» рассказала TUT.BY о своей работе

Станислав Коршунов

— Я чем дольше работаю журналистом, тем сильнее люблю белорусов. Есть у нас недостатки, спору нет. Но наша отзывчивость кроет все. Никогда не соглашусь, что белорусы живут по принципу «мая хата з краю». И каждый год убеждаюсь в своей правоте.

За 2016 год не было ни одной проблемной статьи, которая бы осталась незамеченной. На крик о помощи всегда приходили письма от людей, которые были готовы помочь героям публикаций. Помогали по-партизански скрытно. Не славы ради, а по доброте душевной.

Кто придумал эту самую «хату с краю» не знаю, но это точно не про нынешних белорусов. Мы изменили планировку белорусской коллективной «деревни». В ее генплане дома располагаются кругом. Здесь нет краев, углов, начала и конца. Есть только соседи, которым мы всегда готовы помочь, выручить и поддержать.
«Обратного пути нет». TUT.BY проехал «дорогой беженцев» из Бреста в польский Тересполь
«Як гэта па-вашаму». Испанец живет в белорусской глуши, чтобы написать докторскую о диалектах
Ешь, дерись, люби. Как вольные зубры «отрываются» перед тем, как навсегда уйти из стада
Как дядя Юра из Жабинки дал местным пацанам футбол и стал «лучшим лидером» по версии УЕФА

Юрий Михалевич

— Наблюдая за взлетами и падениями команд и отдельных спортсменов на протяжении длительного времени, очень трудно сопереживать им. Это чувство притупляется примерно так же, как и у патологоанатома в отношении умерших. Для адекватной оценки нужна холодная голова. И все-таки я рад, что иногда меня прошибает. В последний раз такое случилось, когда в апреле я работал на матче Кубка Федерации между сборными России и Беларуси. В нем принимала участие Виктория Азаренко. Когда ты вживую видишь, как она реагирует на невынужденные ошибки и радуется успехам в переломные моменты матча, то понимаешь, почему она топ-теннисистка. Азаренко неравнодушна к тому, что делает, и выжимает из себя максимум. Того же требует от своего окружения и журналистов в том числе. Она побуждает расти над собой.

Через полгода Вика впервые за много-много лет дала большое интервью на родине. Мы терпеливо трудились три года над тем, чтобы быть на сто процентов готовыми к такой встрече. Она прошла в День матери. На тему беременности Азаренко было непросто говорить, но она не вспылила и не убежала с интервью, а, наоборот, сказала достаточно. Кажется, во время матча с россиянками Вика уже была в положении. Пример с Азаренко показывает, насколько небезнадежной может оказаться самая смелая из идей. И для спортотдела TUT.BY это был определенно хороший год.
«Пресс не качаю, сами понимаете». Вика Азаренко о беременности, тренировках и каникулах в Беларуси
«Жду от Герасимени весточки». Как 93-летний ветеран войны и рекордсмен СССР страдает без плавания

Было много интересного, но самые яркие истории еще впереди

В 2016-м году у нас было много эмоционально сложных тем: суды, похороны, несчастные случаи, конфликты, грустные истории одиноких людей, семей и детей, которые нуждаются в помощи. Признаемся честно, абстрагироваться от этого невозможно. Тем ценнее позитивные моменты, которые приносит нам наша работа, наши герои и наши читатели. Потому что оказавшиеся в плену мама с дочкой вернулись из Иордании домой, а замерзающий в хате дед из Дятловского района подлечился и восстановил документы, обитатели психоневрологического интерната получили подарки от Деда Мороза, Анна из Гомеля — помощь от отзывчивых земляков, а команда дяди Юры из Жабинки собрала средства для нормальных тренировок.

Мы решили вспомнить некотрые материалы, которые нам особенно дороги. Было много интересного, а сколько еще будет! Ведь самые яркие встречи и истории еще впереди.
«Лучше бы они охотились». Бывшие работники «Вискулей» — о том, как 25 лет назад не стало СССР
«Утром телевизор включил, а там танцуют. Значит, кто-то умер». Путч 1991-го в воспоминаниях белорусов
«Захват, бомба. Мы, дети, не знали, что это такое». Очевидцы вспоминают теракт в детсаду Минска
«За гроши удалось построить солидный город». Столетний мэр о том, почему Минск стал именно таким
«Мечтай и никогда не сдавайся». Адам из Речицкого дома-интерната встретился с Ником Вуйчичем
Белоруска из США, ставшая паралимпийской чемпионкой: «Не сдавайся» — просто слова, если нет цели
«Пусть оставят в покое. Мы не злодеи». Как живет в обычной деревне семья, где «папа» — транссексуал
Не твое тело. Как в Беларуси живет девушка, родившаяся парнем
В Витебске парень задержал за рулем пьяного начальника РОВД: «Теперь меня обвиняют в самоуправстве»
Не героиня, но мать. Как многодетная Анна ежедневно в одиночку совершает свои подвиги
«Чтобы получить минималку, нужно работать в 2 раза больше». Как незрячие в Орше сражаются за зарплату
Детектив в Елизово: сотрудница банка не только снимала вклады, но и загоняла в долги соседей
«У нас до сих пор пишут PIN-код на карточках». Интервью с самым известным белорусским кардером
«Хотели открыть офис Facebook в Минске». Создатели MSQRD — о сделке с IT-гигантом
Прогонки, прокладки, миллионы налички и личная драма. Финал сериала «дела Япринцевых»
Смешанное состояние: история физика из Колумбии, который отказался от США ради Беларуси
Продавцы удачи. Истории людей, которые помогают выбрать счастливый билет
«За секунду — до 15 монет». Репортаж с монетного двора Литвы, где чеканили белорусские копейки
«От славы — грязь одна». Бабушка, играющая лампочкой на гитаре, собрала 5 млн просмотров на YouTube
Легендарные универсамы. «Лакомка»: работа в новогоднюю ночь и доставка тортов на дом
«Думаешь, мир потерял второго Роналду или Месси?» Как Владимир Самсонов выбрал настольный теннис
Бейсболисты-трактористы. Как математик с нуля создал в полесской глубинке бейсбольный клуб
Железный человек. Инвалид-колясочник из металлолома сделал себе лифт, трактор и три «мини-авто»
«Все думали, батюшка сошел с ума». Ипэшник в рясе отстроил графское имение и сделал агроусадьб

У нас было много интересного, а сколько еще будет.
Лучшее видео TUT.BY за 2016 год
Люди, события и явления: самые важные фотографии TUT.BY за 2016 год

Спасибо, что были с нами. С Новым годом!

Ваша редакция

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Редакция TUT.BY вспоминает лучшие проекты и материалы, а журналисты рассказывают, чем им запомнился этот год.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Дело "студента с бензопилой" поступило в Мингорсуд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика