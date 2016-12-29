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Дело "студента с бензопилой" поступило в Мингорсуд

30.12.2016 09:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 дек — Sputnik. Дело о кровавой резне в минском торговом центре "Новая Европа" поступило в Минский городской суд, сообщила Sputnik в пятницу помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.

Дело "студента с бензопилой" поступило в Мингорсуд
© Sputnik / Виктор Толочко
Завершено расследование уголовного дела об убийстве в "Новой Европе"

Трагедия в ТЦ произошла 8 октября текущего года — 17-лений студент-первокурсник МИТСО Владислав Казакевич с бензопилой и топором напал на женщин, в результате одна из них погибла и два человека получили ранения. Студента оперативно задержали и поместили под стражу, в отношении него был назначен ряд экспертиз, в том числе психиатрическая. Было возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимался Следственный комитет Беларуси.

"В Минский городской суд поступило уголовное дело по обвинению гражданина К. в совершении ряда преступлений", — сказала Шильвян.

Она также уточнила, что о дате и времени судебного разбирательства будет сообщено дополнительно.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.

Как ранее стало известно, Казакевич после проведенной психиатрической экспертиз был признан вменяемым.

Таким образом, от совершения преступления до поступления дела в суд прошло совсем небольшое время — менее трех месяцев.

 
Теги: Минск
 
 
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От совершения преступления до поступления дела в суд прошло совсем небольшое время - менее трех месяцев.

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