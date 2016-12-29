|
Дело "студента с бензопилой" поступило в Мингорсуд
30.12.2016 09:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек — Sputnik. Дело о кровавой резне в минском торговом центре "Новая Европа" поступило в Минский городской суд, сообщила Sputnik в пятницу помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.
© Sputnik / Виктор Толочко
Трагедия в ТЦ произошла 8 октября текущего года — 17-лений студент-первокурсник МИТСО
"В Минский городской суд поступило уголовное дело по обвинению гражданина К. в совершении ряда преступлений", — сказала Шильвян.
Она также уточнила, что о дате и времени судебного разбирательства будет сообщено дополнительно.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.
Как ранее стало известно, Казакевич после проведенной психиатрической экспертиз
Таким образом, от совершения преступления до поступления дела в суд прошло совсем небольшое время — менее трех месяцев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От совершения преступления до поступления дела в суд прошло совсем небольшое время - менее трех месяцев.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии