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Погода в Гродно и области на Новый год: немного солнца, ветрено и дождливо
30.12.2016 09:26 — Новости Общества | Tut.by
Новогодней сказки с сугробами снега и морозом не случилось: в последний день 2016 года на Гродненщине будет относительно тепло. О погоде на выходные
В субботу, 31 декабря, в Гродно и области ожидается облачная погода без осадков. С утра будет ясно, но днем небо затянется тучами. Температура воздуха — 0 °C. Синоптики обещают, что осадков не будет.
В воскресенье, 1 января, будет облачно, дождливо и ветрено. Температура воздуха существенно не изменится — 0 +2°С.
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В последний день 2016 года на Гродненщине будет относительно тепло - температура воздуха составить 0 °C. А первого января пойдут дожди и будет ветрено.
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