МИНСК, 30 дек — Sputnik. До назначения вице-премьером Беларуси 60-летний Василий Жарко на протяжении десяти лет возглавлял Министерство здравоохранения, а до этого занимал различные общественные должности и работал педиатром.

Президент Беларуси назначил Жарко вице-премьером накануне вечером . С переходом на новую должность он оставит пост министра здравоохранения республики. Sputnik публикует биографию Василия Жарко.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко посоветовал Жарко не быть "добрым дядей"

Родился Василий Иванович Жарко в 1956 году в деревне Лесники Дрогичинского района Брестской области. Сразу после школы отслужил в армии в Оренбурге (РФ), где был военным фельдшером. По возвращению в Беларусь закончил столичный мединститут (ныне — БГМУ).

По 1991-й год Жарко работал врачом-интерном в Брестской областной детской больнице, терапевтом, районным педиатром и завотделением районной больницы в Дрогичине. С 1991 по 2002 год он работал врачом-инспектором, а позже — и замначальника управления здравоохранения Брестского облисполкома.

В 2002 и 2003 годах Жарко работал заместителем главврача в Брестской областной детской больнице, директором санатория "Криница". Позже, по 2005-й год — гендиректором УП "Белпрофсоюзкурорт".

В 2005-2006 годах Василий Жарко был исполняющим обязанности генерального секретаря Белорусского общества Красного Креста. В 2006-м году он сменил Людмилу Постоялко на посту главы Министерства здравоохранения, этот пост Жарко сохранял до конца декабря 2016-го.

Громкие инициативы Минздрава

На период руководства Василием Жарко министерства пришлось множество изменений: ведомству необходимо было устранить все проблемы системы здравоохранения. Постепенно начали вводиться электронные очереди, стали дешевле белорусские лекарства, а в 2016-м была разработана и система "электронного рецепта".

Было и несколько очень острых моментов, связанных с Минздравом. Так, в 2009-м году разразился скандал из-за распределения выпускников БГМУ — однако позже проблема была решена. Другая громкая инициатива затронула всех белорусов: осенью 2014-го Минздрав существенно расширил список рецептурных препаратов в рамках "борьбы с самолечением".

Одной из главных оставшихся проблем сферы являются зарплаты медиков — эту задачу уже предстоит решать новому министру здравоохранения и вице-премьеру Жарко.