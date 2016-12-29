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С порывистым ветром и без снега. Какой будет погода в Могилеве на Новый год
30.12.2016 09:38 — Новости Общества | Tut.by
Погода в Могилеве в новогоднюю ночь будет далека от сказочной — ни снега, ни морозца. Прогнозируют порывистый ветер и нулевую температуру воздуха. И так — все выходные.
Сегодня, 30 декабря, будет пасмурно. Вечером прогнозируют -1°С и мокрый снег.
В субботу, 31 декабря, весь день будет пасмурно и 0 °C, порывы ветра будут достигать 10 м/с. Ночью погода останется неизменной.
1 января также будет пасмурно и по-прежнему ветрено, без существенных осадков. Температура воздуха составит максимум +1°С.
В понедельник, 2 января, порывы ветра усилятся до 14 м/с. Также будет около нуля, днем возможен мокрый снег.
Зато первая неделя января, судя по предварительному прогнозу, запомнится морозом и метелями.
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Температура воздуха будет нулевой.
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