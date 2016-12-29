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В новогоднюю ночь метро в Минске будет работать до 4 часов, наземный транспорт — до 5 часов

30.12.2016 08:32 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 30 декабря. В новогоднюю ночь работу метро планируется продлить до 4 часов утра, во столько же закроются и станции, сообщила пресс-служба Минского метрополитена.

Вместе с тем последние поезда отправятся с конечных станций в 4 часа 2 минуты, а станции "Немига", "Фрунзенская" и "Октябрьская" закроются на вход чуть позже, в 4.15 утра. После 21.00 и до 4.00 интервал между поездами на каждой линии составит шесть минут.

Утром 1 января метрополитен начнет работу, как обычно, в 5.30, движение поездов будет организовано по графику воскресенья.

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных встрече Нового года, 1 января с 00.00 до 5.00 организуется особая работа маршрутов наземного пассажирского транспорта, сообщило госпредприятие "Минсктранс".

Для маршрутов, трассы которых проходят в районе конечных станций первой и второй линий метрополитена, последние отправления подвижного состава от станций метрополитена будут предусмотрены около 4.45.

31 декабря работа городских автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов будет организована по графику субботы, 1 и 2 января — по графику воскресенья.

Работа пригородных маршрутов будет организована по схожему графику: 31 декабря — по графику субботы; 1 и 2 декабря — воскресенья.

Также в связи с изменением режима работы крупных торговых предприятий города 1 и 2 января работа автобусов маршрутов № 76Э, 83Э, 89Э, 114С, 125, 151Э будет отменена.

На автобусных маршрутах № 130, 140 будет уменьшено количество подвижного состава, на автобусном маршруте № 134С — увеличено.


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 30 декабря. В новогоднюю ночь работу метро планируется продлить до 4 часов утра, во столько же закроются и станции, сообщила пресс-служба Минского...

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