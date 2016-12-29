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Минздрав определил график работы учреждений здравоохранения в праздничные дни
30.12.2016 09:56 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 30 декабря. В период новогодних и рождественских праздников учреждения здравоохранения в выходные и праздничные дни в январе 2017 года будет работать по измененному графику, сообщает Министерство здравоохранения.
В частности, работа больничных учреждений здравоохранения будет организована следующим образом: 1 и 7 января — по графику работы в праздничный день; 2 января — по графику рабочего дня; 21 января — по субботнему графику.
Кроме того, поликлиники, санитарно-эпидемиологические учреждения здравоохранения, аптеки, организации переливания крови, медицинской техники и другие будут работать: 1 и 7 января по графику работы в праздничный день; 2 января — по графику работы в субботу, 21 января — в режиме рабочего дня.
В выходные и праздничные дни амбулаторно-поликлинические учреждения, приемные отделения больниц, травматологические пункты, отделения интенсивной терапии и реанимации будут усилены наиболее квалифицированными специалистами, говорится в сообщении Минздрава. Помимо этого, из числа руководящего состава организуют административные дежурства в управлениях здравоохранения облисполкомов, главном управлении здравоохранения Миноблисполкома, комитете по здравоохранению Мингорисполкома, а также подчиненных организациях здравоохранения и на дому.
Ирина Турчина, БелаПАН.
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Минск, 30 декабря. В период новогодних и рождественских праздников учреждения здравоохранения в выходные и праздничные дни в январе 2017 года будет работать по...
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