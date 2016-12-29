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Снег только в 2017-м. Погода в Гомеле в Новый год
30.12.2016 10:25 — Новости Общества | Tut.by
Бухгалтерия небесной канцелярии закрыла этот календарный год — снежный лимит исчерпан, а потому, никаких снежинок в воздухе и приятного скрипа под ногами синоптики в ближайшие дни не обещают.
В субботу и воскресенье ожидается ноль градусов, будет пасмурно. Конечно, все это не то, что представляли себе многие. Но все же лучше, чем моросящий новогодний дождь.
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Никаких кружащихся в воздухе снежинок и приятного скрипа под ногами синоптики не обещают.
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