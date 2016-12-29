Бухгалтерия небесной канцелярии закрыла этот календарный год — снежный лимит исчерпан, а потому, никаких снежинок в воздухе и приятного скрипа под ногами синоптики в ближайшие дни не обещают.





В субботу и воскресенье ожидается ноль градусов, будет пасмурно. Конечно, все это не то, что представляли себе многие. Но все же лучше, чем моросящий новогодний дождь.