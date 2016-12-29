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Они останутся в 2016-м. Кого мы потеряли в уходящем году

30.12.2016 10:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Уходящий 2016-й год стал последним для десятков знаковых фигур национального и мирового масштаба. Потери коснулись сфер политики, общества, спорта, культуры. TUT.BY подготовил слайдшоу о тех, с кем мы простились.

Беларусы провели в последний путь последнего народного поэта Беларуси Нила Гилевича, журналиста Павла Шеремета, продюсера «Крамбамбули» Анну Вольскую, народного артиста Ростислава Янковского, музыкального критика Витовта Мартыненко, языковеда Змитра Савку, модель Наталью Макей. Свой земной путь закончили чиновник Андрей Тур, экс-секретарь ЦИК Николай Лозовик. В коллективном некрологе имена многих всемирно известных политиков, актеров, певцов и спортсменов.

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Уходящий 2016-й год стал последним для десятков знаковых фигур национального и мирового масштаба. Потери коснулись сфер политики, общества, спорта, культуры. TUT.BY...

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