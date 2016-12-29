Чем ближе Новый год, тем беспощаднее родительские сомнения: что подарить ребенку от себя? а что принесет под елку Дед Мороз? как совместить детские желания и родительский бюджет? Не самые простые вопросы, особенно если в твоей семье 14 детей и всего двое «волшебников», исполняющих желания.



Фото из личного архива семьи Оноховых

В среднем у одной абстрактной белоруски сегодня менее 2 детей — 1,7, если быть точными. То есть и на второго-то решаются не все, а уж родить третьего — для некоторых и вовсе сродни подвигу: слишком хлопотной со стороны кажется жизнь многодетной семьи. А вот у конкретной нашей соотечественницы Виктории Оноховой-Журавлевой и ее мужа детей не два и даже не три — аж 14! Каково это — собирать в школу, лечить, кормить, воспитывать и содержать такую ораву милых малышей, мы попросили Вику рассказать в цикле статей о жизни необычной (для нас с вами) многодетной семьи. Сегодня она поделится родительским опытом выбора и получения новогодних подарков и подготовки к празднику в большой семье, а также расскажет, сколько стоит одарить всех 14 детей — и нужно ли выполнять любое желание ребенка.

— Наступает момент — приблизительно в конце ноября, — когда я лезу в морозильник за куском мяса, а на меня начинают сыпаться мятые тетрадные листы, исписанные корявыми почерками. Это значит, скоро Новый год, и дети пишут письма Деду Морозу. Младшие еще искренне верят в доброго дедушку, старшие просто в какое-то чудо — и все рассказывают, как их дела, и вежливо просят принести в подарок машинку, пони или планшет. Дед Мороз письма читает, на ус мотает, но подарки детям выбирает сам.



Фото из личного архива семьи Оноховых

«Ну что за чушь!»

Виктория признается, что детские желания многодетные родители выполняют не всегда: «Мы охотнее покупаем не то, что дети просили, а то, что может их удивить».

— Опыт подсказывает, что трудно найти оптимальный вариант, который работал бы во всех случаях: у них были и дорогущие радиоуправляемые машинки, которые не выдерживали тест-драйвов и умирали к вечеру 1 января, и музыкальная дешевка с рынка, которая все каникулы играла свои китайские песни, не замолкая ни на миг. Готового решения нет, каждый родитель каждый миг как сапер на минном поле.

В этом году Оноховы решили подарить всем «универсальные подарки»: Виктория пока не признается, какие, так как, по ее признанию, «дети читают TUT.BY», но, как и любая мама, надеется, что и малышне, и подросткам понравятся. Хотя, говорит она, «всегда есть недовольные, для которых разочарованием может стать какой угодно подарок!

— Например, в прошлом году, когда каждому из детей мы подготовили хорошую книгу по возрасту, Миша, раскрыв упаковку, разочарованно выдохнул: «Ну что за чушь!» Но чаще все-таки радуются.

Дорогой Новый год

Как дорого порой удовлетворить все детские желания, знает любой родитель. Но во что обходится подготовка подарков и праздника в целом в такой огромной семье — даже представить страшно!



Фото из личного архива семьи Оноховых

— В нынешнем году только на подарки к Новому году мы потратили 900 рублей, — признается мама Вика. — На каждого планируются примерно одинаковые суммы, чтобы дети не пытались «меряться» подарками и переводить деньги в любовь.

Раньше праздники обходились еще дороже: дети ведь хотят не только получать, но и дарить подарки друг другу и родителям, поэтому они просили деньги и шли покупать какие-то сувениры и другие мелочи. Но с прошлого года Оноховы решили эту практику прекратить, говорит Виктория.

— Теперь можно нам и братьям-сестрам дарить хэнд-мейд (на расходники мы никогда не жалеем) или при желании все же покупать подарок — но на сэкономленные карманные деньги. Дети чаще выбирают подписать открытку или купить что-то недорогое, но нужное брату или сестре. Ну, а мы, взрослые, предпочитаем написанное детской рукой поздравление любому купленному пластмассовому снеговику. В этом году сын Саша (8 лет) подарил нам поздравление в начале декабря, потому что, говорит, не мог больше сдерживаться. Текст очень смешной и трогательный, — смеется Вика.



Фото из личного архива семьи Оноховых

Новогодняя ночь в большой семье

— Обожаю то единение, которое в канун Нового года царит в доме: старшие дети со мной и бабушкой готовят на кухне, младшие наряжаются и прибегают показать, какие они снежиночки, принцессы, черепашки-ниндзя; играет «Абба» и Джордж Майкл и снежинки на ниточках свисают с потолка. В конце концов, проявление любви и заботы — это ведь не только подарок под елкой.

В новогодний вечер в семье Оноховых дети обязательно устраивают концерт, на котором танцуют и поют «всякие попсовые песни из своих плей-листов «ВКонтакте».



Фото из личного архива семьи Оноховых

— Может, высокой художественной ценности такие вечера для стороннего наблюдателя и не имеют, но нам удивительно трогательно видеть, как за год дети выросли, как они ведут себя. То же место, те же дети, но часто абсолютно иные обстоятельства — за год жизнь может стремительно поменяться, — задумывается многодетная мама. — Но Новый год все же больше веселый праздник, чем философский (в отличие от Рождества), поэтому после традиционного праздничного ужина мы запускаем фейерверки, едем в город смотреть на иллюминацию и веселых редких прохожих, а потом возвращаемся домой пить чай.



Фото из личного архива семьи Оноховых

А дома первым делом дети бегут, конечно, к елке — смотреть, что же им этой ночью принес Дед Мороз.

— Там они нетерпеливо разрывают оберточную бумагу — ох, в прошлом году на упаковку тайком я потратила три вечера после укладывания детей! — радостно рассматривают подарки и делятся впечатлениями. Иногда этот шум и гам длится очень долго! Ну, а после отправляются спать.

Взрослые же члены большой семьи Оноховых, по признанию Вики, «выдыхают» и усаживаются у камина вспоминать прошедший год и делиться робкими надеждами на будущий.

— А в нем — я точно знаю! — все будет хорошо.

С наступающим!