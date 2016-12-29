МИНСК, 30 дек – Sputnik. Традиционный новогодний салат "Оливье" в текущем году в среднем обойдется белорусам от трех до пяти рублей, "Сельдь под шубой" – около пяти. Sputnik в специальном предпраздничном обзоре сравнил цены на самые популярные "новогодние" продукты.



© Sputnik. Denis Aslanov Украшения своими руками: как сделать новогоднюю елочку из макулатуры

За два дня до празднования Нового года многие белорусы уже успели купить все необходимое к столу, но некоторым еще предстоят походы в магазины и поиски продуктов.

Ингредиенты самого популярного новогоднего салата "Оливье": картофель, горошек, майонез, огурцы, морковь, яйца колбаса и майонез. Продукты для приготовления килограмма салата могут стоить от трех до пяти рублей, в зависимости от конкретных производителей. Готовый "Оливье" купить можно в целом ряде сетевых магазинов – там стоимость 900 граммов начинается в среднем от 5,50 рубля и достигает семи рублей.

Для популярной "Сельди под шубой" продукты будут стоить около пяти рублей, готовый также можно приобрести, но несколько дороже – порядка шести-семи рублей за 900 граммов.

На другой традиционный продукт – красную икру для бутербродов – придется потратить в среднем 10-11 рублей за 130-граммовую банку. Упаковка масла стоит приблизительно 1,30–1,50 рубля, а батон – от 60 до 80 копеек.

Килограмм самых новогодних фруктов – мандаринов – стоит в магазинах Беларуси около двух-трех рублей за килограмм.

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Банка консервированных ананасов обойдется белорусам от 3,50 до четырех рублей, а свежий ананас можно купить приблизительно за пять рублей за килограмм. Маслины и оливки в белорусских магазинах стоят от 1,30 до 2,50 рубля.

Белорусские конфеты обойдутся в 10-15 рублей за килограмм — в зависимости от производителя и фасовки. Дороже будут стоить наборы, также цена немного выше и на конфеты с алкоголем.

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