﻿ "Аэрофлот" отменил дневной рейс из Шереметьево в Минск. 21.by
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"Аэрофлот" отменил дневной рейс из Шереметьево в Минск

30.12.2016 10:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Авиакомпания «Аэрофлот» отменила дневной рейс из Шереметьево в Минск 30 декабря, сообщает БЕЛТА.

По информации онлайн-табло на сайте аэропорта Шереметьево, рейс «Аэрофлота» SU-1842, который должен был вылететь из Москвы в Минск в 15.15, отменен.

Кроме того, задержан рейс авиакомпании ЮТэйр UT-835, который должен был вылететь из Внуково в 10.00.

Из-за непогоды во Внуково, Шереметьево и Домодедово отменены 36 рейсов, еще 25 рейсов задерживаются. Данных о задержанных и отмененных рейсах в аэропорту Жуковский нет.

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за непогоды во Внуково, Шереметьево и Домодедово отменены 36 рейсов, еще 25 рейсов задерживаются.

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