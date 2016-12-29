Проблема детской и подростковой смертности в результате самоубийства крайне актуальна в Минской области, пишет издание Naviny.by. По словам представителей прокуратуры, все чаще уходят из жизни подростки, а также совсем маленькие дети.

По словам прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи областной прокуратуры Екатерины Сернацкой, в 2014 году в результате самоубийства погибли девять несовершеннолетних, в 2015-м — шесть.

В 2016 году через повешение совершили суицид пятеро детей. Как правило, это дети из неблагополучных, неполных или многодетных семей, сообщает БелаПАН.

По словам представителя прокуратуры, все чаще уходят из жизни подростки (15−17 лет), а также совсем маленькие дети (9 лет).

— Поэтому остро стоит вопрос: как взрослым своевременно диагностировать у детей суицидальное поведение, проявляющееся в виде фантазий, мыслей, представлений или действий, направленных на самоповреждение или самоуничтожение, мотивируемых явным или скрытым желанием умереть, — отметила Сернацкая.

— Признаки надвигающегося суицида сказываются на внешнем виде и поведении подростка, его оценке собственной жизни и взаимоотношениях с окружающими, — сообщила она.

У детей отмечаются нарушения аппетита, веса, сна, повседневной активности. Появляется скорбная мимика, склонность к нытью, причитаниям, безынициативность, они уходят от ответов на поставленные вопросы либо отвечают кратко, речь приобретает замедленный темп. Дети часто испытывают недомогания (боли в животе, головные боли, постоянная усталость, стреляющие боли в ногах или груди, ощущение комка в горле), невыносимую психологическую боль, которую хочется уменьшить любыми средствами.

— Они негативно и пессимистично оценивают свою прошлую и нынешнюю жизнь, у них отсутствуют планы на будущее, о чем могут свидетельствовать, в том числе, записки-завещания, рисунки с отражением жестокости к себе, передача любимых личных вещей, с которыми, казалось бы, никогда бы не расстались, третьим лицам. Они уходят из дома, прогуливают занятия в школе, отстраняются от друзей и семьи, проявляют склонность к неоправданно рискованным для жизни поступкам, погружаются в размышления о смерти, высказывают желание уйти из жизни, — продолжила специалист.

Она предупреждает, что проблемы у подростка могут возникнуть из-за разрыва отношений с любимым человеком, его смерти, измены либо неразделенного чувства. В подростковом возрасте серьезно относятся к первой любви, полагая, что это навсегда. Подростку не с чем сравнить первые отношения, поэтому они идеализируют свои чувства и объект влюбленности.

В качестве примера Сернацкая рассказала, что был случай, когда 15-летний подросток из-за неразделенного чувства влюбленности покончил жизнь самоубийством через повешение, предварительно через соцсеть «ВКонтакте» направив сообщение своей несовершеннолетней знакомой, в котором просил у нее прощения и прощался с ней.

Провоцирует подростков на совершение суицида также сложная психологическая обстановка в семье (конфликтные отношения, насилие в семье, включая психическое, физическое и сексуальное, скандалы между родителями в присутствии детей, их развод, ссоры детей с членами семьи).

Так, 15-летняя девочка совершила суицид после словесной ссоры с дедушкой. Кроме того, двое из пяти детей на момент совершения суицида были признаны находящимися в социально опасном положении. Однако несвоевременная организация работы по выявлению и устранению семейного неблагополучия, принятию мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, явилась условием произошедших трагедий, констатировала представитель прокуратуры.